Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo

Em evento presencial focado no mercado odontológico, uma nova solução de vídeo com inteligência artificial foi adquirida por mais de 180 clínicas. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 16h33
Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo
Equipe ICOM

A adoção de ferramentas de vídeo com inteligência artificial (IA) em clínicas odontológicas vem crescendo no Brasil. No mais recente evento presencial dedicado ao tema, o SucessOdonto Presencial, que ocorreu em Campinas nos dias 6, 7 e 8 de novembro, foram vendidas licenças da nova solução da ICOM Marketing para mais de 180 clínicas, evidenciando o interesse crescente por tecnologia e marketing integrado no setor.

Segundo relatório de 2025 sobre marketing odontológico, cerca de 70% das práticas odontológicas utilizam redes sociais para divulgação. Dados da mesma fonte apontam que o vídeo marketing é usado por 55% das clínicas para educar e engajar pacientes.

O cenário de mercado reforça a relevância dessa adoção: o setor odontológico no Brasil movimenta cerca de R$ 38 bilhões por ano. Ao mesmo tempo, as clínicas enfrentam forte concorrência; estima-se que, em 2025, o país conte com mais de 75 mil clínicas ativas.

Especialistas da ICOM apontam que a adoção de vídeo e IA não representa apenas uma tendência de marketing, mas uma adaptação às mudanças no comportamento dos pacientes. O uso de inteligência artificial cresceu 167% na saúde nos últimos cinco anos, com destaque para automação de processos e otimização do relacionamento com pacientes, segundo matéria da Revista Vértice.

"A nova ferramenta de vídeo com IA, oferecida recentemente, aparece no mercado como resposta a esse movimento de digitalização, entregando não apenas conteúdo visual, mas também automação, agilidade e um fluxo mais profissional de atendimento e conversão de leads", afirma Fabio Avelar, CEO da ICOM Marketing.
"Devido à escala de adoção registrada no evento, a tendência é que soluções semelhantes se multipliquem nos próximos meses. Esse tipo de tecnologia tende a redefinir como clínicas odontológicas se posicionam no ambiente online e como atraem e se relacionam com seus pacientes", complementa Avelar.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/InfinitePay
Tecnologia Há 21 minutos

InfinitePay lança CDB com investimento a partir de R$ 1,00

É possível realizar investimentos a partir de R$ 1 a qualquer hora do dia e dia da semana

 Freepik
Tecnologia Há 50 minutos

Estúdio atua na orquestração do trabalho entre humanos e Inteligência Artificial

Nova empresa do ecossistema Ekantika, umzeroum é um AI Service Studio que projeta e opera serviços AI-driven em grandes organizações

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Zumbi dos Palmares firma parceria com a Galileu e leva IA à saúde dos alunos

A Universidade Zumbi dos Palmares amplia parceria com a Galileu Saúde e passa a oferecer gratuitamente a cerca de 1.500 alunos e colaboradores um a...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Senado debate assinaturas eletrônicas no Código Civil

Brasil é referência internacional em assinaturas eletrônicas, tema presente na proposta de atualização do Código Civil. Para especialistas da ANCD,...

 Canva/Livre
Tecnologia Há 3 horas

Especialista fala sobre soluções em bugs de sistema

Lançamentos e guias reforçam que eficiência em bug reporting é decisiva para qualidade e economia na engenharia de software. Para o especialista em...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova título para Franca, em SP, e homenagem à Festa da Penha no ES
Justiça Há 2 minutos

Mendes pede retomada virtual do julgamento do marco temporal
Tecnologia Há 18 minutos

InfinitePay lança CDB com investimento a partir de R$ 1,00
Câmara Há 18 minutos

Comissão aprova criação da Semana Nacional do Estatuto da Juventude
Meio ambiente Há 18 minutos

Primeiro boletim de balneabilidade da temporada 2025-2026 aponta que praias do Litoral Norte têm águas próprias para banho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,22%
Euro
R$ 6,36 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,539,44 -2,71%
Ibovespa
160,489,14 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias