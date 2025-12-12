Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado debate assinaturas eletrônicas no Código Civil

Brasil é referência internacional em assinaturas eletrônicas, tema presente na proposta de atualização do Código Civil. Para especialistas da ANCD,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 16h18
Senado debate assinaturas eletrônicas no Código Civil
Freepik

Um dos principais instrumentos de cidadania no Brasil, o Código Civil está em análise no Senado Federal para atualização por meio do PL nº 4/2025. A iniciativa busca adequar o normativo aos novos tempos, marcados especialmente pela transformação digital. O Código atualmente vigente é de 2002, período em que o país iniciava sua trajetória de digitalização impulsionada pela criação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída um ano antes.

Com quase 25 anos de história, a ICP-Brasil tornou-se uma tecnologia indispensável. Hoje, o país possui mais de 15,5 milhões de certificados digitais ativos, utilizados em diversas atividades, especialmente na assinatura de contratos. "As assinaturas eletrônicas são uma realidade na vida dos brasileiros. Diversos contratos, documentos médicos, contábeis e jurídicos são assinados eletronicamente com certificado ICP-Brasil, o que demonstra como a tecnologia já integra a rotina da sociedade", destacou o presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD), Leonardo Gonçalves.

"A adesão à assinatura eletrônica qualificada não é por acaso: ela garante economia de tempo e redução de custos para empresas, segurança jurídica para contratos de alto risco e diminuição de fraudes e litígios", acrescentou Gonçalves ao comentar as motivações para a ampla adoção das assinaturas eletrônicas.

Prova da relevância do tema é a inclusão, no PL nº 4/2025, de um capítulo dedicado exclusivamente às assinaturas eletrônicas, o Capítulo IX do Livro sobre Direito Digital, que busca definir as modalidades de assinatura, entre elas a assinatura eletrônica qualificada, realizada com certificado digital ICP-Brasil.

Inclusão das assinaturas eletrônicas no Código Civil

Para tratar do tema, em novembro, a ANCD participou, no Senado Federal, da 7ª Audiência Pública promovida pela Comissão Temporária responsável pela atualização do Código Civil. O debate abordou temas relacionados a contratos e direito digital; a ANCD foi representada pelo advogado especialista em certificação digital, Dr. José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto.

Lima Neto apresentou contribuições referentes às regras de assinaturas eletrônicas previstas no Capítulo IX da proposta legislativa. O advogado ressaltou que o Brasil já dispõe de um marco normativo consolidado, especialmente a Lei 14.063/2020 e o Decreto 10.543/2020, que estabelecem classificação, requisitos e usos admitidos para as assinaturas eletrônicas. Nesse contexto, defendeu que o novo Código Civil, caso opte por tratar do tema, adote uma redação sintética e alinhada ao que já está previsto em lei, evitando sobreposições ou a criação de normas conflitantes.

Em relação às assinaturas eletrônicas qualificadas, Lima Neto destacou o percurso regulatório que sustenta o modelo brasileiro: "A assinatura eletrônica qualificada remonta à Medida Provisória 2.200-2/2001. Estamos falando de um legado de quase 25 anos de regulamentação, sob supervisão do ITI, autarquia federal", afirmou.

O especialista também chamou atenção para a necessidade de que legislações voltadas ao ambiente digital sejam tecnologicamente neutras. Segundo ele, dada a velocidade das inovações, normas excessivamente vinculadas a soluções técnicas específicas podem se tornar rapidamente obsoletas.

O presidente da Comissão e autor do PL, senador Rodrigo Pacheco (PSD/MG), ressaltou, durante a audiência, a relevância da exposição feita pelo representante da ANCD: "Agradeço essa reflexão de se positivar algo inerente à tecnologia, que é dinâmica por essência. A tecnologia evolui a cada momento e, naturalmente, ao se positivar conceitos, é preciso ter cautela para garantir compatibilidade".

Para Gonçalves, o debate sobre as assinaturas eletrônicas é louvável e deve levar em consideração o percurso já trilhado pelo Brasil com grande sucesso: "O Brasil tem grande maturidade no âmbito das assinaturas eletrônicas, sendo referência internacional. A legislação vigente é clara e tem garantido segurança jurídica no uso dessas ferramentas. É fundamental que o debate sobre o tema considere esse legado de sucesso, para que o país continue avançando na digitalização segura e ampliando a cidadania digital".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/InfinitePay
Tecnologia Há 35 minutos

InfinitePay lança CDB com investimento a partir de R$ 1,00

É possível realizar investimentos a partir de R$ 1 a qualquer hora do dia e dia da semana

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Estúdio atua na orquestração do trabalho entre humanos e Inteligência Artificial

Nova empresa do ecossistema Ekantika, umzeroum é um AI Service Studio que projeta e opera serviços AI-driven em grandes organizações

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Zumbi dos Palmares firma parceria com a Galileu e leva IA à saúde dos alunos

A Universidade Zumbi dos Palmares amplia parceria com a Galileu Saúde e passa a oferecer gratuitamente a cerca de 1.500 alunos e colaboradores um a...

 Equipe ICOM
Tecnologia Há 2 horas

Centenas de clínicas odontológicas adotam IA para vídeo

Em evento presencial focado no mercado odontológico, uma nova solução de vídeo com inteligência artificial foi adquirida por mais de 180 clínicas. ...

 Canva/Livre
Tecnologia Há 3 horas

Especialista fala sobre soluções em bugs de sistema

Lançamentos e guias reforçam que eficiência em bug reporting é decisiva para qualidade e economia na engenharia de software. Para o especialista em...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Hospital ITACI promove atividades socioculturais em dezembro
Saúde Há 2 minutos

Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa
Esportes Há 2 minutos

Praia e Osasco encaram clubes italianos na semi do Mundial de vôlei
Câmara Há 17 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova título para Franca, em SP, e homenagem à Festa da Penha no ES
Justiça Há 17 minutos

Mendes pede retomada virtual do julgamento do marco temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,25%
Euro
R$ 6,36 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,372,19 -2,77%
Ibovespa
160,396,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias