Bebê de 1 ano e 7 meses baleada na cabeça recebe alta

A bebê de 1 ano e 7 meses baleada na cabeça na Baixada Fluminense recebeu alta e vai levar uma vida normal. A criança foi operada pela equipe da Medplus no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias (RJ).

A mãe da bebê contou aos policiais da 63ª DP (Japeri) que ela, o marido, a filha e a enteada voltavam de uma pizzaria, quando, ao parar o carro para deixar a enteada na casa da avó, outro veículo se aproximou, e os ocupantes abriram fogo. Não se sabe o motivo do ataque. Moradores alertaram aos criminosos que as vítimas eram moradores da própria comunidade, e os disparos cessaram.

O carro da família foi atacado na comunidade do São Jorge, em Engenheiro Pedreira, e um dos tiros acertou a cabeça da menina. A criança foi socorrida inicialmente na Policlínica de Japeri e, devido à gravidade do ferimento, transferida para o Adão Pereira Nunes. Ela deu entrada no HMAPN no dia 18 de novembro, foi operada e no dia 29 recebeu alta.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a investigação está a cargo da 63ª DP (Japeri). “Esse é mais um caso de perícia e competência da equipe que temos no HMAPN. Não é bom noticiar um fato violento como esse, mas sem dúvida é muito bom saber que nosso time é qualificado para atender quem precisa de atendimento complexo”, resumiu Tiago Simões Leite, diretor da Medplus Serviços Médicos.

Pediatra e gestor, Tiago Simões Leite acompanha as estatísticas de atendimentos no HMAPN. De janeiro a setembro deste ano, o hospital já realizou 18.566 cirurgias e mais de 24 mil procedimentos anestésicos. Em setembro, bateu recorde de procedimentos cirúrgicos do ano: 2.312, com média de 77 por dia.

No HMAPN, a Medplus faz desde o planejamento de escalas médicas e gerenciamento de materiais e insumos até a seleção dos cerca de mil profissionais médicos que atuam no hospital em 26 especialidades. A empresa assumiu a gestão profissional em 2022, quando a unidade foi municipalizada.



