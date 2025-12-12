Mercado global de IA deve crescer 29,2% entre 2025 e 2032

Dados do relatório Artificial Intelligence Market Size, da Fortune Business Insights, trazem projeções otimistas para o crescimento do valor da inteligência artificial no mercado global. Conforme o documento, esse mercado deve crescer de US$294,16 bilhões em 2025 para US$1.771,62 bilhões até 2032, o que representa uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) de 29,2%.

O relatório cita como tendências para a próxima década avanços inovadores em IA quântica, computação neuromórfica e modelos generativos de próxima geração. Também frisa que as automações impulsionadas por IA receberão uma explosão de investimentos, bem como a medicina de precisão, os sistemas autônomos e a governança ética da IA.

Quanto a isso, o relatório recomenda que as empresas não apenas adotem, mas que antecipem essas disrupções. Enfatiza ainda que o futuro pertence àqueles que não apenas acompanham a evolução da IA, mas que a moldam ativamente.

O empresário Murilo Elias, CEO da E-Inov Soluções Tecnológicas, percebeu o potencial da Inteligência Artificial Generativa desde cedo, e em 2024, a incorporou ao principal produto de seu hub de soluções: o CRM CNPJ BIZ. Nele, a IA é utilizada em conjunto com o recurso de automações para proporcionar escalabilidade ao processo de vendas de seus clientes.

"Estamos vivendo um momento único onde a tecnologia de ponta ficou acessível. Um CEO visionário percebe que a barreira de entrada caiu. Hoje, uma startup ou PME pode ter a mesma inteligência de dados que uma multinacional, desde que aja rápido. Incorporar IA ao core business, como fizemos em 2024, é a única forma de garantir relevância na próxima década."

IA em pequenas, médias e grandes empresas

Em 2024, 42% das grandes empresas implementaram IA em suas operações de negócios, de acordo com dados da IBM citados no relatório. Quanto às Pequenas e Médias Empresas (PMEs), o documento faz referência a um estudo da SAP, que sugere que as PMEs podem antecipar um aumento de 6 a 10% em sua receita ao adotar a IA. Diz ainda que o uso de IA pode aumentar a inovação e o desempenho de PMEs em múltiplas áreas, como vendas, marketing, gestão de capital humano, gestão financeira e desenvolvimento de produtos.

"A IA é o grande equalizador de mercados. Pequenas equipes de vendas equipadas com o CNPJ BIZ estão performando como departamentos comerciais gigantes. Vemos clientes dobrarem sua capacidade de prospecção sem contratar um único funcionário extra. A eficiência operacional gerada pela automação reflete diretamente na margem de lucro e na saúde financeira da empresa."

Startups com IA valorizadas

O relatório da Fortune também faz um recorte focado no mercado de startups. Ele cita que startups de IA estão witnessing avaliações consideravelmente mais altas do que as startups não-IA. Informa que, durante a fase de financiamento da série B, as startups de IA são avaliadas 60% mais altas do que as não-IA.

Trazendo valores monetários, o relatório cita ainda que em fevereiro de 2024, as empresas de IA garantiram US$4,7 bilhões de financiamento de risco, o que representa mais de 20% do capital de risco total investido naquele mês.