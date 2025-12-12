Vitrines Digitais viram novo canal de mídia das marcas

Em 2024, o investimento em publicidade digital no Brasil alcançou R$ 37,9 bilhões, com crescimento de 8% em relação a 2023, segundo reportagem da revista Exame baseada no estudo Digital AdSpend 2025, realizado pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. O mesmo material aponta que a chamada mídia de varejo — que inclui o uso de canais próprios de redes varejistas para veicular comunicação — movimentou cerca de R$ 3,5 bilhões no período, o equivalente a aproximadamente 8% do total destinado à publicidade digital e com alta de 41% frente ao ano anterior.

Paralelamente, análises sobre o mercado de mídia externa indicam expansão dos formatos digitais. Matérias recentes com dados da Kantar Ibope Media apontam que o out-of-home (OOH) movimentou cerca de R$ 3 bilhões em 2024, com aproximadamente 29% dos displays já em formato digital e projeções de aumento dessa participação. Outras sínteses da pesquisa Panorama DOOH 2025 indicam que parcela relevante dos profissionais de marketing e comunicação declara intenção de ampliar os investimentos em Digital Out-of-Home (DOOH) nos próximos meses, reforçando o avanço de telas digitais em ambientes físicos. Nesse cenário, vitrines digitais se consolidam como um dos canais por meio dos quais empresas utilizam seus pontos de venda como plataformas de mídia.

Mídia de varejo e canais próprios de comunicação

No contexto brasileiro, a expressão "mídia de varejo" é utilizada para descrever o uso de canais físicos e digitais mantidos por varejistas — como sites, aplicativos, monitores internos, totens e vitrines digitais — como inventário publicitário operado pelo próprio estabelecimento. Em discussões internacionais, esse modelo é frequentemente associado ao conceito de retail media, no qual o varejo passa a explorar a audiência gerada em seus ambientes como ativo de comunicação.

Supermercados, farmácias, redes de conveniência, clínicas, restaurantes, instituições de ensino e outros tipos de estabelecimento vêm estruturando, em diferentes níveis de maturidade, espaços para veiculação de conteúdos informativos, institucionais e comerciais em seus próprios canais. Em vez de apenas expor produtos ou serviços, esses locais passam a organizar posicionamentos, formatos e grades de conteúdo, integrando o ponto de venda a planejamentos mais amplos de publicidade digital e mídia offline.

Dados e pesquisas sobre a expansão dos formatos digitais

As estatísticas mais recentes em publicidade digital e OOH ajudam a contextualizar o avanço das vitrines digitais. Além dos R$ 37,9 bilhões em mídia digital e dos R$ 3,5 bilhões em mídia de varejo destacados pela Exame com base no estudo Digital AdSpend 2025, outras publicações setoriais apontam crescimento contínuo do DOOH e da oferta de inventário digital em ambientes físicos.

Relatos de mercado com base na pesquisa Panorama DOOH 2025, do IAB Brasil em parceria com a Galaxies, indicam que a maior parte dos profissionais de marketing entrevistados declara intenção de aumentar seus investimentos em DOOH.

Aplicações das vitrines digitais em diferentes setores

A adoção de vitrines digitais se distribui por setores que trabalham com presença física e fluxo recorrente de pessoas. Em redes de varejo alimentar, as telas em fachadas e entradas de loja são usadas para exibir informações sobre categorias, campanhas sazonais e conteúdos institucionais. Em farmácias e drogarias, monitores próximos à vitrine apresentam comunicações sobre serviços, horários e orientações de saúde.

Em segmentos como educação, serviços financeiros, telecomunicações e saúde, vitrines digitais em unidades de atendimento funcionam como extensão da comunicação institucional, alinhadas a outras peças de mídia digital. Em todos esses casos, as telas passam a compor a arquitetura de mídia indoor do estabelecimento, em conexão com outros pontos de contato no interior do espaço físico.

Tecnologia e gestão de conteúdo nas vitrines digitais

A adoção de vitrines digitais envolve uma combinação de infraestrutura tecnológica e processos de gestão. Do ponto de vista técnico, projetos desse tipo exigem telas, equipamentos de reprodução de conteúdo (players) e conectividade para atualização remota.

Na camada de gestão, são utilizadas plataformas que permitem organizar playlists, definir horários de exibição e segmentar conteúdos por estabelecimento. Em muitos casos, o mesmo sistema permite administrar todas as telas remotamente, o que facilita a padronização de conteúdos e a coordenação de campanhas em diferentes pontos de contato.

Empresas especializadas em mídia indoor e comunicação para pontos de venda, como a Yeloo, atuam na implementação e operação dessas redes, oferecendo soluções tecnológicas e serviços de apoio para que os estabelecimentos utilizem vitrines digitais como parte de seus canais próprios de comunicação.

Nesse contexto, executivos do setor têm destacado o papel dos canais proprietários na relação com o público. Para Silvio Matos, CEO da Yeloo, "marcas que criam canais próprios não vendem apenas produtos — vendem experiência, presença e influência".

Perspectivas para vitrines digitais no ponto de venda

Os dados disponíveis sobre investimento em publicidade digital, crescimento da mídia de varejo e expansão do DOOH indicam que vitrines digitais tendem a permanecer presentes em projetos de modernização de pontos de venda no Brasil. A utilização de telas em fachadas, ambiente interno e áreas externas se alinha à prática de tratar o ponto de venda como canal de mídia próprio, com inventário definido e conteúdo gerenciado de forma contínua.

Em um cenário em que empresas buscam organizar seus canais físicos e digitais de forma integrada, vitrines digitais passam a ser consideradas parte da infraestrutura de comunicação dos estabelecimentos, compondo, ao lado de outros dispositivos de mídia indoor, a rede de pontos de contato entre marcas e públicos em ambientes presenciais.

