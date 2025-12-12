Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Memórias 2025: Lark Player lança resumo musical do ano

Com o “Memóricas 2025”, os ouvintes podem conferir estatísticas detalhadas sobre seus hábitos na plataforma; 92% da população ouve rádio, música, s...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 12h08
Memórias 2025: Lark Player lança resumo musical do ano
Lark Player

O gerenciador e reprodutor de arquivos de música Lark Player acaba de lançar um resumo exclusivo para relembrar os melhores momentos sonoros do ano de seus usuários. Com o "Memórias 2025", os ouvintes poderão conferir estatísticas detalhadas sobre seus hábitos na plataforma, incluindo as músicas mais ouvidas mês a mês e os artistas favoritos.

Segundo informações difundidas pelo Lark Player, o lançamento do "Memórias 2025" tem como objetivo atender a um pedido antigo dos usuários. A ação também visa transformar dados em memórias e dar protagonismo para a coleção pessoal de cada usuário.

"A proposta é mostrar que os ouvintes de música off-line e de arquivos locais também possuem uma vida musical rica, que merece ser registrada, celebrada e compartilhada", afirma Sasha Luo, gerente de marketing do Lark Player.

Por meio do resumo anual, os ouvintes poderão encontrar dados sobre o tempo total de escuta no ano, dias ativos e número de faixas reproduzidas. O resumo também apresenta o Top 10 de músicas e artistas favoritos. Além disso, foram incluídos dados mensais, como o artista mais ouvido de cada mês (com o tempo de duração) e o mês em que o usuário mais ouviu música.

Para Luo, o resumo ajuda os usuários a se reconectarem com suas próprias experiências musicais ao longo do ano. "Os usuários poderão acessar essa retrospectiva visual e personalizada diretamente no aplicativo Lark Player. Sabemos que a música faz recordar momentos".

"Por isso", prossegue, "ao apresentarmos o histórico de reprodução de forma visual, ajudamos o usuário a relembrar a sensação e o contexto das situações especiais que marcaram o seu ano".

Na visão da gerente de marketing do Lark Player, é possível enxergar a retrospectiva como uma ferramenta de identidade. "Quando o usuário compartilha seus resultados nas redes sociais, ele está mostrando quem ele é através da música. Ao facilitarmos essa expressão, o aplicativo de música offline deixa de ser apenas uma ferramenta utilitária e fortalece seu papel como um parceiro diário que entende e valoriza o gosto pessoal do usuário".

A música faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. Prova disso, dados da 48ª edição do Data Stories – Inside Audio 2025 realizada pela Kantar IBOPE Media revelam que 92% da população ouviu rádio, música, streaming ou podcasts nos 30 dias anteriores ao estudo.

O levantamento também identificou a ampla aderência ao consumo digital. Em média, metade dos ouvintes de rádio ouviram ou baixaram podcasts nos últimos três meses. "O áudio é presença, performance e emoção. Ele acompanha os consumidores em diferentes momentos do dia, criando experiências imersivas e próximas", afirma Adriana Favaro, vice-presidente de Negócios da Kantar IBOPE Media, em entrevista divulgada pela marca.

Ouvir música com som alto é tendência

O Lark Player observou que os usuários brasileiros têm uma demanda específica por volumes altos para a reprodução em "som aberto" (sem fones). Por conta disso, em 2025, a empresa focou em iterar sua tecnologia para permitir que o volume ultrapasse o limite do sistema em 200% ou até 300%.

"Essa melhoria foi uma resposta direta ao comportamento do nosso público e foi extremamente bem recebida", relata Luo.

Novo recurso se conecta à visão de futuro do Lark Player

Segundo Luo, o novo recurso se conecta à visão de futuro do Lark Player em termos de inovação e experiência do usuário: "O Memórias 2025 prova que o futuro do Lark Player vai além do gerenciamento de arquivos. Nosso foco agora é a hiperpersonalização: inovar ao usar a tecnologia para entender o contexto do usuário e entregar valor emocional".

Para a gerente de marketing do Lark Player, isso consolida a visão da marca de criar um reprodutor de música off-line "bom de ouvir, lindo de ver e fácil de usar", garantindo que a experiência de música off-line seja moderna, envolvente e adaptada às necessidades locais.

O Lark Player se enquadra na categoria de "Reprodutor de Mídia Local", funcionando como uma ferramenta para organizar e reproduzir os arquivos de áudio e vídeo que o usuário já possui salvos na memória do seu dispositivo. O aplicativo opera estritamente como uma ferramenta de reprodução - similar ao VLC ou ao player nativo do celular. Ele não oferece download de músicas protegidas por direitos autorais e não hospeda conteúdo em seus servidores, cabendo ao usuário a responsabilidade sobre a origem dos arquivos salvos.

"O lançamento do Memórias 2025 é mais uma iniciativa do Lark Player, que busca oferecer cada dia mais diferenciais como um gerenciador e reprodutor para as mídias que o usuário já tem, oferecendo recursos de melhoria de áudio e organização", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.youtube.com/@larkplayerbrazil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva/Livre
DENGUE
