Natal da Feliz Cidade começa hoje em Tenente Portela com Show-baile gratuito e a chegada do Papai Noel

No local haverá venda de lanches e bebidas pelo Rotary, e a organização reforça que não será permitida a entrada de bebidas externas.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
12/12/2025 às 09h39
Natal da Feliz Cidade começa hoje em Tenente Portela com Show-baile gratuito e a chegada do Papai Noel
Foto: Divulgação Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

A 5ª edição do Natal da Feliz Cidade será aberta nesta sexta-feira, dia 12, a partir das 20h, na Praça do Imigrante. A noite marca oficialmente o início das celebrações natalinas em Tenente Portela e promete emocionar famílias, crianças e toda a comunidade.

A programação começa com duas grandes atrações: a banda Doce Pecado e o cantor Cleiton Borges, sucesso nos bailes do Estado com o hit “Uma Só Lajota”.
Outro ponto alto será a chegada do Papai Noel, momento mais esperado pelas crianças, acompanhado da tradicional distribuição de doces.

No local haverá venda de lanches e bebidas pelo Rotary, e a organização reforça que não será permitida a entrada de bebidas externas.
O Natal da Feliz Cidade é uma realização do Município de Tenente Portela, com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura – Pró-Cultura RS.

