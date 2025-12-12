Natal da Feliz Cidade começa hoje em Tenente Portela com Show-baile gratuito e a chegada do Papai Noel

A 5ª edição do Natal da Feliz Cidade será aberta nesta sexta-feira, dia 12, a partir das 20h, na Praça do Imigrante. A noite marca oficialmente o início das celebrações natalinas em Tenente Portela e promete emocionar famílias, crianças e toda a comunidade.

A programação começa com duas grandes atrações: a banda Doce Pecado e o cantor Cleiton Borges, sucesso nos bailes do Estado com o hit “Uma Só Lajota”.

Outro ponto alto será a chegada do Papai Noel, momento mais esperado pelas crianças, acompanhado da tradicional distribuição de doces.

No local haverá venda de lanches e bebidas pelo Rotary, e a organização reforça que não será permitida a entrada de bebidas externas.

O Natal da Feliz Cidade é uma realização do Município de Tenente Portela, com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura – Pró-Cultura RS.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.