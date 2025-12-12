Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Prefeitura Municipal de Campo Novo recebe selo prata em transparência

A Administração Municipal celebrou a conquista, ressaltando que o avanço é fruto de um esforço conjunto das equipes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Novo
12/12/2025 às 07h19
(Foto: Prefeitura Municipal de Campo Novo)
A Prefeitura Municipal de Campo Novo/RS foi reconhecida com o Selo PRATA, alcançando 83% de índice de transparência no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025, iniciativa da Atricon que avalia a transparência ativa dos portais institucionais de órgãos públicos em todo o país.
 
O resultado evidencia o compromisso do Poder Executivo Municipal com a clareza das informações disponibilizadas à população e com a gestão responsável dos recursos públicos. A Administração Municipal celebrou a conquista, ressaltando que o avanço é fruto de um esforço conjunto das equipes, que atuam diariamente para garantir acesso facilitado, autenticidade e confiabilidade das informações.
 
 
Esse reconhecimento reforça que o município segue no caminho certo, investindo continuamente na modernização dos serviços, no aperfeiçoamento dos processos internos e no fortalecimento da transparência pública, garantindo ao cidadão um acompanhamento cada vez mais claro e eficiente das ações da gestão.
 

Arte Rádio Província FM
Região Celeiro Há 1 dia

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.

Os números médios da Região Celeiro, apresentados de forma proporcional a cada mil habitantes, revelam um cenário de envelhecimento populacional.

 (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)
Água Potável Há 2 dias

Investimento garante água para famílias de Barra do Guarita

Recursos de R$ 100 mil vão financiar poço artesiano e ampliar acesso à água

 Foto: Divulgação/SES
Vista Gaúcha Há 3 dias

Vista Gaúcha se destaca entre os melhores no Qualifica Vigilância RS

No total, 12 cidades do norte gaúcho realizaram 20 ações ou mais e receberam certificação, reforçando o comprometimento regional com áreas como combate à dengue, imunização, vigilância da água e resposta a emergências.

 Plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de maneira unânime, o Projeto de Lei nº 083/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeto de Lei Há 4 dias

Legislativo aprova texto que autoriza repasse ao hospital de Coronel Bicaco

Valor total é de R$ 220 mil

 Vereador Marcos Rutili explicou que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é primariamente do tutor (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 4 dias

Vereador bicaquense requereu providências quanto aos cães de rua

Pedido de ações foi apresentado na sessão ordinária de segunda-feira (1/12)

