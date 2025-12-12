Prefeitura Municipal de Campo Novo recebe selo prata em transparência

A Prefeitura Municipal de Campo Novo/RS foi reconhecida com o Selo PRATA, alcançando 83% de índice de transparência no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) 2025, iniciativa da Atricon que avalia a transparência ativa dos portais institucionais de órgãos públicos em todo o país.

O resultado evidencia o compromisso do Poder Executivo Municipal com a clareza das informações disponibilizadas à população e com a gestão responsável dos recursos públicos. A Administração Municipal celebrou a conquista, ressaltando que o avanço é fruto de um esforço conjunto das equipes, que atuam diariamente para garantir acesso facilitado, autenticidade e confiabilidade das informações.

Esse reconhecimento reforça que o município segue no caminho certo, investindo continuamente na modernização dos serviços, no aperfeiçoamento dos processos internos e no fortalecimento da transparência pública, garantindo ao cidadão um acompanhamento cada vez mais claro e eficiente das ações da gestão.