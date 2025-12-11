Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo prazo para regularização de imóvel rural em área de fronteira vai a sanção

O prazo para a ratificação de registro imobiliário de imóveis rurais em faixas de fronteira deve ser reaberto por mais 15 anos. O projeto de lei qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/12/2025 às 18h18
Novo prazo para regularização de imóvel rural em área de fronteira vai a sanção
Tereza Cristina disse que o projeto representa um avanço: "É um problema que se arrasta há quase um século sem solução. O texto substitui exigências desnecessárias e impraticáveis" - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O prazo para a ratificação de registro imobiliário de imóveis rurais em faixas de fronteira deve ser reaberto por mais 15 anos. O projeto de lei que prevê isso ( PL 4.497/2024 ) foi aprovado pelo Congresso Nacional na terça-feira (9) e aguarda a sanção da Presidência da República.

O prazo original estabelecido pela atual legislação ( Lei 13.178, de 2015 ) vai até 2030. O novo texto concede 15 anos contados a partir da publicação da futura lei. Mas o prazo poderá ser suspenso enquanto o processo de registro tramitar no cartório ou no Congresso e enquanto houver proibição jurídica específica ou incapacidade civil do interessado por perda da lucidez.

O projeto também prevê procedimentos, por parte do Congresso, para a ratificação de imóveis com mais de 2,5 mil hectares — inclusive tacitamente se, em dois anos, o Parlamento não se pronunciar.

Tramitação

O autor do projeto é o deputado federal Tião Medeiros (PP-PR). A matéria foi aprovada na Câmara em junho deste ano, sendo em seguida enviada ao Senado.

No Senado, o texto foi analisado em dois colegiados: na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde a relatora da matéria foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS), e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), onde o relator foi o senador Jaime Bagattoli (PL-RO).

Em ambas as comissões, os relatores apresentaram, no mês de outubro, pareceres favoráveis à iniciativa.

No início de novembro, a proposta foi aprovada pelo Plenário do Senado . Durante a votação, Tereza Cristina disse que o projeto representa "um avanço significativo" na ratificação de registros imobiliários de imóveis situados na faixa de fronteira.

— Esse é um problema que se arrasta há quase um século sem solução. O texto substitui exigências desnecessárias e impraticáveis — afirmou ela.

Como a proposta foi modificada no Senado, a matéria teve de retornar à Câmara para nova análise. Na última terça-feira (9), os deputados federais aprovaram o texto com os ajustes feitos pelos senadores.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), Otto Alencar, fez um balanço das atividades do colegiado neste ano - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Jornada 6x1 e reforma tributária estão entre os destaques da CCJ no ano

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), fez um balanço dos trabalhos do colegiado em 2025. Durante reu...

 O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), Otto Alencar, fez um balanço das atividades do colegiado neste ano - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Jornada 6x1 e reforma tributária foram destaque da CCJ no ano

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), fez um balanço dos trabalhos do colegiado em 2025. Durante reu...

 Tereza Cristina disse que o projeto representa um avanço:
Senado Federal Há 4 horas

Novo prazo para regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira vai a sanção

O prazo para a ratificação de registro imobiliário de imóveis rurais em faixas de fronteira deve ser reaberto por mais 15 anos. O projeto de lei qu...

 O senador Paulo Paim (C) comandou o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Debate pede fortalecimento dos direitos humanos e da comunidade LGBTQIA+

O fortalecimento da cultura de direitos humanos foi defendido nesta quinta-feira (11) em audiência pública conjunta as Comissões de Educação (CE) e...

 Ao lado do senador Fernando Farias (3º à esq.), o senador Efraim Filho (C) comandou a sessão - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Sessão especial destaca importância do RenovaBio na pauta ambiental

Política pública de incentivo à produção de biocombustíveis, o RenovaBio foi tema de homenagem em sessão especial do Senado nesta quinta-feira (11)...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
20° Sensação
0.91 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Geral Há 24 minutos

Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
Geral Há 24 minutos

São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova regras diferenciadas para artesãos em vulnerabilidade venderem alimentos artesanais
Internacional Há 1 hora

Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz
Justiça Há 1 hora

Turista norte-americano vira réu por agredir namorada a socos no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,773,68 -0,79%
Ibovespa
159,189,10 pts 0.07%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias