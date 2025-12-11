Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Native Brand, P&G Studios e dentsu Entertainment lançam o primeiro “longa-metragem” “Microsoap” da marca da Era do Vídeo Vertical coproduzido juntamente com a Pixie USA, com o título de “The Golden Pear Affair”

Trailer e lançamento da série em janeiro de 2026; primeira distribuição em redes sociais, seguida de uma experiência de aplicativo proprietária

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 17h48

LOS ANGELES, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Native, uma marca de beleza e cuidados pessoais, P&G Studios, uma divisão da Procter & Gamble, e dentsu Entertainment, uma divisão da dentsu, anunciaram hoje a estreia do primeiro “longa-metragem” "microsoap" coproduzido pela marca nos EUA. Um seriado de episódios de curta duração, “The Golden Pear Affair”, produzido pela Pixie USA, reimagina uma novela clássica para a era vertical e móvel. Projetado para o público experiente de hoje, o novo formato "microsoap" oferece uma narrativa em ritmo acelerado com ganchos de penhasco e arcos de personagens em curtos episódios. Com 50 episódios, este microsoap conta uma história cinematográfica completa de um “longa-metragem”. Desde suas origens inovadoras em novelas de rádio até os sucessos contemporâneos de hoje, como Beyond the Gates (CBS), a P&G e seus parceiros continuam a liderar a evolução do gênero de novelas.

O trailer do “The Golden Pear Affair”, da Native, será lançado em janeiro de 2026, com o seriado pouco depois nas principais redes sociais, antes da sua expansão para uma experiência de aplicativo proprietária. Os espectadores podem esperar uma aventura romântica emocionante que eleva a experiência de um seriado vertical, fielàvoz autêntica da Native. Estrelado por Nick Ritacco e Aloyna Real, dois dos principais atores de microdrama com bases de fãs significativas, a história explora temas de autodescoberta, viagens, aventura, amor e reconhecimento do seu próprio valor. O lançamento inicial se concentrará na América do Norte e se alinha com a mais nova coleção de edição limitada da Native, disponível na nativecos.com e no Target a partir do final de dezembro de 2025. Esta coleção - Global Flavors - apresenta fragrâncias inspiradas em locais de todo o mundo para levá-lo a uma aventura indulgente sem ter que sair do seu chuveiro ou banheiro. Esses aromas e o compromisso da Native com fórmulas limpas inspiraram a trama geral e os principais momentos do seriado que levam você a uma aventura romântica avassaladora.

Unindo a Native, a P&G Studios e a Pixie USA, a dentsu Entertainment moldou o projeto através da criatividade e do desenvolvimento para contar uma história que dá vidaàpersonalidade carismática da marca Native e seus produtos de beleza limpos e eficazes - tudo centrado em torno da mensagem da marca de que você merece mais e merece produtos limpos que realmente funcionam.

Os Microdramas - também conhecidos como minisséries verticais - evoluíram rapidamente para um fenômeno de entretenimento global com previsão de gerar US$11 bilhões em receita global em 2025, com os EUA emergindo como o maior mercado fora da China. Esse aumento é um exemplo da escala, da oportunidade e do impulso do formato.

Além da participação, a Dentsu está moldando o futuro deste espaço, com a Dentsu Ventures recentemente investindo em inovações, como o Emole, um desenvolvedor de aplicativos de drama curto, reforçando o seu compromisso com plataformas de narrativa da última geração. Este investimento estratégico complementa a abordagem integrada da dentsu Entertainment em conteúdo de marca e desenvolvimento de IP, posicionando a dentsu como líder na economia de criadores e formatos de vídeo verticais. Este projeto é o mais recente da dentsu Entertainment e da parceria contínua da P&G Studio, com co-lançamento de inúmeros conteúdos originais, incluindo "Culture of Winning: Polynesian Football Pride” no início deste ano, e a série-documentário “The Cost of Winning”, indicada ao Sports Emmy.

Citações

“A P&G Studios se dedica a aprimorar a forma como os consumidores se envolvem com nossas marcas”, disse Anna Saalfeld, Diretora da P&G Studios. “Esta microsoap é um exemplo do nosso compromisso com a inovação, dos nossos esforços esforçamos encantar os consumidores e, ao mesmo tempo, estimular o crescimento da Native. Com a combinação da narrativa clássica da marca com o cenário em constante evolução do entretenimento móvel, estamos honrando o formato de novela que a P&G ajudou a criar e otimizar para um mundo vertical e social.”

“Estamos empolgados em levar a Native para o mundo do entretenimento com esta série 'microsoap' inspirada na nossa coleção Global Flavors. Assim como nossos aromas levam você a uma jornada ao redor do mundo sem sair do seu banheiro, este seriado segue os personagens na sua aventura de autodescoberta e confiança. Estamos sempre procurando maneiras inovadoras de atender as expectativas dos nossos consumidores, e esta série social é o formato perfeito para contar histórias. É a tela perfeita para mostrar como o perfume certo pode ser transformador, seja explorando novos lugares ou encontro de si mesmo. Mal podemos esperar que os espectadores identifiquem as deixas divertidas sobre a coleção ao longo da trama”, disse Chris Talbott, CEO da Native.

“A dentsu sempre defendeu a inovação, encontrando novas maneiras de alcançar o público e conectar marcas por meio do fandom”, disse Geneva Wasserman, Vice-Presidente Executiva Global de Estratégia e Investimento em IP de Entretenimento da dentsu. “Os microdramas estão conquistando o mundo e ampliando a posição da dentsu neste formato em rápido crescimento, e a sua parceria com as incríveis equipes da P&G e da Pixie USA é perfeita. Marcas como a Native estão agindo rapidamente, comprometendo-se com ciclos de produção curtos e intensos, e testando novas maneiras de alcançar seus clientes – elas são o padrão ouro em conteúdo de marca ambicioso.”

"Os microdramas são a evolução natural da novela, um formato pioneiro da P&G há décadas", disse Jonas Barnes, fundador da Pixie USA, estúdio de microdrama para marcas com sede em Atlanta, Geórgia. “Temos muito orgulho desse nosso avanço para uma nova era juntamente com a Native - uma das marcas mais inovadoras em cabelos e cuidados pessoais. Juntos, estamos definindo o futuro do marketing liderado pelo entretenimento.”

Sobre a Native

Fundada em 2015, a Native é uma empresa de cuidados pessoais que fabrica produtos limpos e eficazes a partir de ingredientes derivados naturalmente, incluindo desodorante, sabonete líquido para o corpo, loção corporal, sabonete para as mãos, pasta de dentes, xampu e condicionador. Para mais informação, visite www.nativecos.com ou siga a Native em TikTok, Instagram, Facebook, e LinkedIn.

Sobre a P&G Studios

A P&G Studios desenvolve e produz histórias poderosas e narrativas envolventes, para promover conexões relevantes onde as marcas da P&G se encaixam naturalmente. A P&G Studios tem sido uma força motriz por trás de projetos como Beyond the Gates (CBS), Culture of Winning: Polynesian Football Pride (Tubi), o Certeiro do Oscar®: The Hidden Love of J.C. Leyendecker (Paramount+), A Radical Act: Renee Montgomery (Roku), Fair Play (Hulu), TIME Women of the Year, o poderoso Queen Collective Films (BET) e o lançamento da Seneca Women's Podcast Network. A P&G Studios, além de ser um dos portfólios mais fortes de marcas confiáveis, de qualidade e de liderança, é uma das muitas maneiras inovadoras pelas quais a Procter & Gamble Company atende aos consumidores em todo o mundo. Visite http://www.pg.com para obter as mais recentes notícias e informações sobre a P&G e as suas marcas.

Sobre a dentsu Entertainment

A dentsu Entertainment é a divisão especializada em entretenimento da dentsu, parte da prática global de esportes e entretenimento da dentsu. Dedicada ao desenvolvimento, financiamento, produção e marketing de conteúdo que cria conexões culturais, a dentsu entertainment agrega valor para o público, detentores de direitos e parceiros de marca. Seu trabalho abrange filmes, TV, animê, jogos e formatos emergentes, com modelos comerciais inovadores e experiência criativa global para moldar histórias que impulsionam a conversa cultural e ressoam em todas as plataformas.

Os destaques atuais são The Angry Birds Movie:  3 (com Rovio, Flywheel Media e Paramount Pictures) – lançamento em janeiro de 2027; e Ball Games – um novo filme de animação em parceria com a PGA of America e o produtor John Cohen (Despicable MeThe Angry Birds Movie).

Esses projetos refletem o compromisso da dentsu com o investimento em PI e a inovação em entretenimento, conectando os fãs de conteúdo de todo o mundo com as marcas que eles amam.

Sobre a dentsu
A dentsu é uma parceira integrada de crescimento e transformação das principais organizações do mundo. Fundada em 1901 em Tóquio, Japão, e agora presente em aproximadamente 120 países e regiões, a empresa tem um histórico comprovado de incentivo e desenvolvimento de inovações, unindo os talentos da sua rede global de marcas de liderança para desenvolver soluções de crescimento impactantes e integradas para os clientes. A dentsu oferece transformação total de experiência (EX), integrando seus serviços de Mídia, CXM e Criativa, enquanto seu espírito de transformação de negócios (BX) ultrapassa os limites da transformação e do crescimento sustentável de marcas, pessoas e sociedade.

Dentsu, Innovating to Impact.

Saiba mais: www.dentsu.com / www.group.dentsu.com

Sobre a Pixie USA

A Pixie USA, lançada em 2025 e sediada em Atlanta, é um estúdio de microdrama especializado em narrativas verticais premium e amigáveis a marcas. Fundada pelo produtor Jonas Barnes, o estúdio desenvolve e produz microdramas cinematográficos com marcas incorporadas diretamente na narrativa. Posicionada na vanguarda da mudança de Hollywood em direção ao conteúdo serializado e nativo para dispositivos móveis, a Pixie USA está redefinindo a forma como o público se envolve com o entretenimento - e como as marcas passam a fazer parte da história.

www.pixieusa.com

Contato:
Matt Cross [email protected]

DENGUE
