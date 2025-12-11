Quinta, 11 de Dezembro de 2025
RTM garante entrega estratégica da CVM 175 com apoio da GFT Technologies

Projeto de modernização conjunto permitiu adequar fundos de investimento às instruções da CVM 175, cumprindo o prazo estabelecido de mercado.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 17h34

A RTM, uma das principais infraestruturas do mercado financeiro brasileiro, conquistou um marco regulatório e tecnológico ao concluir etapas decisivas do projeto de adaptação de fundos de investimento à CVM 175, em parceria com a GFT Technologies, empresa global de transformação digital centrada em inteligência artificial (IA).

O desafio da companhia de tecnologia foi assumir, em janeiro de 2024, um projeto que contava com apenas 3% das entregas concluídas. Com o suporte da GFT, a RTM finalizou, em outubro de 2024, a entrega regulatória da quebra em classes e subclasses para fundos do tipo FIF, cumprindo o prazo de mercado.

A RTM obteve os seguintes benefícios:

  • Entregas no prazo regulatório, em conformidade com a CVM 175.
  • Identificação e correção de gaps técnicos que poderiam resultar em prejuízos financeiros.
  • Aumento na transparência da gestão do projeto, com visibilidade real sobre o andamento das entregas.


Para Marcio Castro, CEO da RTM, o projeto foi fundamental para oferecer maior flexibilidade aos players da indústria de fundos. “A parceria com a GFT foi importante não apenas para atender aos prazos regulatórios, mas também para mostrar nosso comprometimento em entregar sempre a melhor solução ao cliente, no menor tempo possível, facilitando a gestão e distribuição do fundo. Sem dúvida, esse resultado abriu caminho para novas oportunidades de crescimento”.

Já para Sergio Favarin, vice-presidente de Negócios da GFT Technologies, o projeto ilustra a capacidade da empresa em gerar valor estratégico para o setor financeiro. “Assumimos um projeto complexo em um momento crítico e conseguimos entregar dentro do prazo e com qualidade. Mais do que tecnologia, levamos governança, confiança e clareza para o cliente — elementos essenciais para o sucesso da RTM e para a evolução do mercado de investimentos”.

Impacto para o mercado

A nova estrutura de fundos, agora organizada em classes e subclasses, amplia a capacidade do mercado de criar produtos financeiros mais personalizados e diversificados. Investidores e gestores passam a contar com opções mais transparentes, confiáveis e alinhadas às melhores práticas regulatórias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
