Ações impulsionam novo peso de métricas do Instagram

A evolução do Instagram para um ecossistema baseado em Inteligência Artificial redefine as regras do engajamento. O foco dos algoritmos fortalece m...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 15h57
BAOBÁ FULL AGENCY

A transformação do Instagram, que deixou de ser uma plataforma simples de compartilhamento de fotos para se tornar um ecossistema complexo impulsionado pela Inteligência Artificial (IA), redefine o comportamento do usuário e, conforme a análise de mercado, a prioridade das métricas de sucesso na comunicação.

O antigo layout, que priorizava posts em ordem cronológica, foi substituído por um sistema baseado em retenção e sugestões de conteúdo. O resultado dessa mudança, intensificada desde as atualizações da Meta em 2023, é que o engajamento migrou do espaço público para o ambiente privado das mensagens diretas (DMs). Embora todas as métricas continuem a ser monitoradas, elas sofreram uma alteração em seu peso estratégico.

O algoritmo atual, munido de mecanismos de IA, é capaz de entender rapidamente o que prende a atenção do indivíduo. Isso significa que, enquanto indicadores tradicionalmente listados, de acordo com análises do mercado, como Serasa Experian, como curtidas, comentários, visualizações únicas, alcance e interações, continuam a ser monitorados, as ações que demonstram uma ressonância mais profunda do conteúdo, como os salvamentos e os compartilhamentos diretos, adquirem maior peso para o sistema.

Segundo a diretora criativa Julay Barretti, da Agência BAOBÁ, este novo cenário reflete um padrão de comunicação mais íntimo: "Ao invés de comentar em público, o usuário opta por compartilhar posts diretamente via DM com amigos e familiares." A profissional afirma que essa inversão de prioridades exige uma atualização na forma como os profissionais de marketing e comunicação analisam a performance de suas campanhas. O foco, portanto, direciona-se aos indicadores que sinalizam valor para o algoritmo.

A tendência de valorização do compartilhamento em detrimento dos comentários é confirmada por especialistas do mercado. "Ao longo do ano, nós percebemos que o comportamento do usuário mudou. Ao acompanhar o relatório de métricas, uma coisa é padrão: o usuário não deixa tantos comentários quanto há alguns anos, privilegiando o envio privado", afirma Julay Barretti. A Diretora Criativa explica que o engajamento ativo, que requer mais esforço (como salvar e compartilhar) do que o engajamento passivo (curtir ou visualizar), emerge como a principal moeda de troca na plataforma. A profissional detalha que, para os algoritmos de IA, um salvamento ou um compartilhamento representa uma alta intenção de consumo futuro, ou uma recomendação de valor, o que fortalece a retenção e o interesse genuíno.

Diante deste panorama, a análise de mercado sugere que, para prosperar neste ambiente digital, os profissionais de comunicação monitorem o pool completo de métricas. Contudo, o foco estratégico passa a ser calibrado, já que os indicadores de retenção, como compartilhamento e salvamento, demonstram maior correlação com o sucesso da performance digital. O objetivo direciona-se à produção de conteúdo utilitário, informativo ou emocionalmente relevante para gerar maior interação de valor.

