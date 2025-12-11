Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Assistente contábil com IA impacta rotina do contador

Executivo explica como a adoção da Gestora Inteligente (GI) pode ampliar a automação e a interação nos escritórios contábeis, gerando economia em h...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 15h19
Makrosystem

A MakroSystem, empresa que está há 20 anos no mercado e atua como sistema contábil 100% em nuvem, criada de contador para contador, anuncia o lançamento da Gestora Inteligente (GI), sua nova assistente contábil baseada em inteligência artificial.

A solução, que pode interagir de forma conversacional com os profissionais da área, oferece suporte em dúvidas sobre o sistema, normas fiscais, agenda tributária, convenções coletivas, além de interpretação de dados e relatórios.

Desenvolvida para atuar em momentos críticos da rotina contábil, como o fechamento fiscal e o cumprimento de obrigações acessórias, a ferramenta reforça a aposta da empresa em alinhar tecnologia e contabilidade em um cenário de transformação acelerada.

De acordo com Ademar Silva, CEO da MakroSystem, o lançamento da nova assistente ocorre em um momento estratégico do setor: a entrada da inteligência artificial no dia a dia dos escritórios. "Estamos diante de outra ruptura no mercado. A IA não é apenas um recurso adicional, mas uma mudança estrutural na forma como o contador se relaciona com o sistema. A GI surge para colocar o profissional em posição de protagonismo, permitindo que ele construa sua própria inteligência dentro das ferramentas que utiliza", avalia.

Segundo Silva, tarefas que antes exigiam conferência manual passam a ser validadas automaticamente pela GI logo após a importação das notas ou do movimento fiscal. "Depois que o documento é importado, a GI confere cada produto, cada cadastro, cada operação e já aponta as possíveis falhas antes do encerramento. Isso reduz drasticamente o risco de erros e dá mais segurança para o contador seguir para o fechamento", explica.

No departamento pessoal, a solução também se mostra relevante. Em casos de folhas de pagamento com centenas de funcionários, a ferramenta realiza auditoria completa com apenas um clique, identifica pontos de atenção e entrega relatórios com os ajustes necessários. "O contador não precisa revisar item por item. A GI faz esse pente-fino e traz a resposta pronta", destaca. "Além disso, a assistente responde dúvidas operacionais, fornecendo passo a passo detalhado para procedimentos complexos, o que reduz tempo de execução e evita falhas", acrescenta.

Entre as funcionalidades, a GI é capaz de tirar dúvidas sobre legislações fiscais e sobre o próprio sistema, apoiar o preenchimento de obrigações acessórias, analisar demonstrações financeiras como DRE e balanço, interpretar movimentações contábeis e sugerir ações. Ela também processa dados fiscais em segundos, resume convenções coletivas, oferece agenda tributária completa e atualizada e, quando necessário, solicita suporte humano.

"Embora a ferramenta utilize prompts pré-configurados, ela também permite personalização ao aprender com a rotina e com a forma de trabalho do contador, adaptando-se ao estilo de cada escritório", reforça o CEO.

Para a MakroSystem, o impacto da GI na produtividade e na redução de erros é direto. "Uma das maiores dores do contador sempre foi a dificuldade de conferir grandes volumes de informações. Com a GI, essa revisão passa a ser automática, a inteligência audita a folha, aponta inconsistências e entrega para o contador apenas o que precisa ser corrigido e ajustado", afirma.

O lançamento também reflete tendências mais amplas do mercado. Uma pesquisa da Deloitte, divulgada pela CNN Brasil, mostra que 74% das empresas financeiras pretendem adotar a Inteligência Artificial Generativa (GenAI) em suas atividades, enquanto 15% já a utilizam e apenas 11% não devem incorporá-la.

Para Silva, esse cenário confirma que a contabilidade vive uma nova fase. "A IA deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser parte essencial da operação do escritório. É por isso que decidimos integrá-la diretamente ao sistema, de forma que esteja presente no fluxo natural de trabalho do contador e não como um recurso paralelo", destaca.

Vinicius Seabra, gerente de marketing da MakroSystem, reforça que a GI não foi pensada apenas como um recurso técnico, mas como uma ferramenta que pode evoluir junto com o usuário. "Com a nova Gestora Inteligente, pela primeira vez, o contador poderá transformar o sistema em algo moldado ao seu jeito de trabalhar, devido ao caráter adaptativo da GI, criando regras, prompts e fluxos que refletem a realidade de cada escritório, aprendendo com a rotina e com a forma de trabalho do contador. O objetivo não é apenas automatizar, mas permitir que cada profissional tenha uma solução que acompanhe sua evolução", ressalta.

Segundo o executivo, o sistema Makro seguirá trazendo novas funcionalidades, módulos e integrações, que serão divulgados continuamente, para gerar mais facilidade aos contadores. "Esse é apenas o começo de um projeto que vai ganhar ainda mais profundidade ao longo do tempo, consolidando a tecnologia como parte essencial da rotina contábil", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://makrosystem.com.br/

Freepik
