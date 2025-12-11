Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Governo do Estado anuncia vencedores da premiação do BRDE Labs RS 2025

O governo do Estado, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), anunciou, nesta quinta-feira (11/12), os vencedores do BR...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/12/2025 às 15h03
Vencedores e gestores compartilharam o palco da premiação -Foto: Ascom BRDE

O governo do Estado, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), anunciou, nesta quinta-feira (11/12), os vencedores do BRDE Labs RS 2025. A iniciativa é executada em parceria com a Universidade Feevale, por meio do Feevale Techpark, e corresponde à etapa de conclusão do processo de aceleração de startups.

Representando o governador Eduardo Leite, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, salientou que o BRDE Labs integra um conjunto de ações no sentido de fortalecer a inovação nos mais diferentes setores. “O apoio à inovação representa um eixo central do nosso plano de desenvolvimento. É estratégico para impulsionar a economia e nosso trabalho é de conexão, prospectando novos investimentos, como estamos alcançando no setor de data centers”, destacou. "O governo do Estado vem implementando também a inovação no setor público com o propósito de “ganhar em agilidade em todos os processos”, completou.

Secretário Polo afirmou que o apoio à inovação representa um eixo central do plano de desenvolvimento no Estado -Foto: Alexandre Farina / Ascom Sedec
Na edição deste ano, mais de 150 projetos inscritos participaram da aceleração no Feevale Techpark, entre agosto e dezembro. As áreas de desenvolvimento são Agronegócio; Saúde; Indústria, Comércio e Serviços; e Tecnologia da Informação.

Para o diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o programa já está consolidado como um importante mecanismo de apoio ao ecossistema de inovação. O banco é referência em termos de financiamento ao setor em toda a região Sul, além de atuar através de fundos de investimento. “O programa aproxima startups do mercado, ajudando a transformar boas ideias em modelos de negócio viáveis. Acelerar startups é impulsionar soluções inovadoras, ampliar a competitividade da nossa economia e reter talentos aqui no nosso Estado”, frisou Ranolfo.

Para Ranolfo, o programa está consolidado como um importante mecanismo de apoio ao ecossistema de inovação -Foto: Alexandre Farina / Ascom Sedec
O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, expressou a alegria da Instituição em ser parceira do BRDE, pela quinta vez, nesta iniciativa, que se soma a outras da universidade e que faz com que o Rio Grande do Sul tenha se destacado em termos de inovação. “E os parques tecnológicos contribuem para este ambiente de inovação e empreendedorismo. No caso do Feevale Techpark, já são mais de 20 anos de operação, fazendo a relação entre pesquisa científica, atividade acadêmica, com o empreendedorismo e a inovação. Temos mais de 120 empresas ligadas ao parque, e essa experiência é a que trazemos para apoiar o BRDE nesse programa, que aqui, hoje, reconhece aquelas startups que participaram do processo no ano de 2025”, apontou.

As quatro startups mais bem avaliadas receberam os principais prêmios em dinheiro, que totalizam quase R$ 190 mil. Conheça as vencedoras:

  • 1° lugar- Loftytec Softwares (Novo Hamburgo), receberá R$ 94 mil: com a plataforma Grimpei, visa resolver a crise de empregabilidade operacional, aproximando candidatos e empregadores.
  • 2° lugar - SIAPESQ - Sistema de Inteligência Artificial em Pesquisa Ambiental (Rio Grande), receberá R$ 47 mil: deeptech de blue economy que desenvolve softwares personalizados de IA para monitoramento, conservação e gestão sustentável de fauna, flora e recursos hídricos, tornando a pesquisa ambiental acessível através de modelos de negócios SaaS.
  • 3° lugar - Masima - Macunaíma Soluções em Imagens Médicas (Porto Alegre), receberá R$ 29 mil: healthtech direcionada para a análise quantitativa de exames de imagem cerebrais que fornece ferramentas de auxílio diagnóstico para médicos.
  • 4° lugar - Grana.ai Tecnologia Ltda (Porto Alegre), receberá R$ 17,8 mil: transforma recebíveis em oportunidades, conectando crédito inteligente a quem mais precisa, com agilidade e segurança.

Oportunidade de crescimento

O BRDE Labs tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups do sul do Brasil que estejam em fase de operação. Entre os benefícios oferecidos aos participantes, além da premiação em dinheiro, estão contato com grandes empresas do mercado (âncoras), mentorias, workshops, networking, cursos, eventos e infraestrutura de apoio. Durante o período de seis meses, foram capacitados, gratuitamente, os empreendedores, fornecendo ferramentas que os auxiliam a validar suas soluções propostas, identificar mudanças necessárias (pivotar) e atingir o mercado-alvo com a maior assertividade possível, por meio de metodologia inovadora, fomentando a conexão com grandes players.

Além do Feevale Techpark, selecionado pelo BRDE para aplicar sua metodologia na execução do trabalho junto às startups, outras empresas parceiras do banco participaram da aceleração como âncoras: CCGL, Coester Automação, Fida, Fruki Bebidas, Haas Madeiras, Hospital Mãe de Deus – Associação Educadora São Carlos (AESC), Imply, Lifemed, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Sispro, STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A., SystemHaus, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Poder Judiciário, Viemar Automotive, Vipal Borrachas e Xalingo. As empresas contribuíram com suas experiências para mentoria e propuseram desafios que pudessem ser solucionados pelos participantes, uma prática já consolidada no mercado e um dos aspectos mais relevantes do programa.

Todas são premiadas

Nesta edição, a exemplo da iniciativa do ano anterior, além dos quatro grandes vencedores, todas as outras 11 startups concluintes do ciclo de aceleração receberam uma premiação de R$ 5,2 mil. Conheça cada uma delas:

  • 720MKT – Plataforma Showroom 360° (Novo Hamburgo): plataforma que permite visitar, de maneira virtual, o showroom de fábrica e apresentar os detalhes de cada produto exposto de maneira interativa.
  • Agimob (Porto Alegre): plataforma digital que automatiza a concessão do crédito imobiliário, da simulação à assinatura, com agilidade e foco na experiência do usuário.
  • Bertic (Novo Hamburgo): plataforma SaaS para automação logística e rastreabilidade das mercadorias com fácil integração para eficiência operacional e marketing.
  • Data Pay (Caxias do Sul): plataforma que transforma dados pessoais em ativos monetizáveis, dando aos usuários controle sobre suas informações e permitindo que sejam remunerados quando empresas ou terceiros acessam esses dados.
  • Dorak (Porto Alegre): previne ataques hackers por meio de uma plataforma de testes automatizados, identificando e mitigando vulnerabilidades de segurança.
  • Epigenica Biosciences (Canoas): utiliza epigenética e Inteligência Artificial para prever riscos de doenças, promover saúde personalizada e apoiar decisões clínicas preventivas.
  • FlakeFlow (Balneário Camboriú - SC): digitalização de processos operacionais, focado em indústria e serviços.
  • Formula3D (Porto Alegre): deeptech que desenvolve medicamentos por impressão 3D.
  • Machfruits (Porto Alegre): oferece soluções acessíveis para mecanizar a colheita de frutas, começando pela maçã, reduzindo a dependência de mão de obra e aumentando a produtividade. É escalável para outras culturas e países da América Latina.
  • Spray Solutions Ltda (Santa Maria): software que avalia pulverizações agrícolas com IA, sem necessidade de hardware, acessível para consultores, produtores e cooperativas.
  • TideSat Global (Porto Alegre): projetou sensor inovador de nível da água capaz de medi-lo a uma distância segura, fornecendo um serviço de monitoramento que auxilia as tomadas de decisão.

Texto: Ascom BRDE
Edição: Secom

© Paulo Pinto/Agência Brasil
