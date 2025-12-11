Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novas regras do WhatsApp levam empresas a bloqueios sucessivos nos canais

Reforço das políticas do WhatsApp aumenta o número de bloqueios em contas comerciais, segundo análises de especialistas e relatórios internacionais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 13h08
Novas regras do WhatsApp levam empresas a bloqueios sucessivos nos canais
Jeso Carnero

No último ano, o WhatsApp vem reforçando o controle sobre o uso corporativo da plataforma, aplicando sanções a contas que utilizam práticas consideradas incompatíveis com suas políticas oficiais. Essas ações incluem bloqueios temporários e limitações operacionais descritas na documentação de enforcement da plataforma.

De acordo com a WhatsApp Business Messaging Policy e com o FAQ oficial sobre uso não autorizado de automação, práticas como disparos repetitivos, uso inadequado de listas de transmissão e integrações não reconhecidas podem levar a restrições ou suspensão das contas.

Segundo o CEO da Native, Sandro Wegner, o problema não é pontual, pois trata-se de um processo de reformulação das regras de mensageria, que afeta empresas que dependem do WhatsApp para atendimento, suporte e relacionamento com clientes.

“O WhatsApp vive uma fase de transição, e práticas antes toleradas já não são compatíveis com o ambiente atual. As empresas acabam enfrentando bloqueios não por má intenção, mas por utilizarem padrões que o sistema passou a avaliar como arriscados”, afirma.

De acordo com o executivo, essa mudança exige adaptação constante das empresas, com foco no aprimoramento da gestão do atendimento. “As regras se tornaram mais rigorosas e a plataforma está monitorando sinais de uso irregular com mais precisão. Isso faz com que a gestão do canal precise ser mais cuidadosa, com processos formais e maior atenção ao histórico de qualidade”, explica Wegner.

Nesse sentido, entende Wegner, plataformas que operam dentro das diretrizes oficiais, como soluções de mensageria certificadas, são alternativas alinhadas às normas da plataforma.

“A previsibilidade do WhatsApp depende do comportamento das contas. Quando há alinhamento entre expectativa da plataforma, padrões de envio e boas práticas de comunicação, o risco de bloqueio diminui significativamente”, pondera, para, na sequência, concluir: “O endurecimento das políticas deve continuar, acompanhando o crescimento da comunicação digital. A expectativa é que o WhatsApp continue avançando para um modelo mais regulado”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Makrosystem
Tecnologia Há 18 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador

Executivo explica como a adoção da Gestora Inteligente (GI) pode ampliar a automação e a interação nos escritórios contábeis, gerando economia em h...

 Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Glosas iniciais disparam e travam caixa de hospitais

A escalada das glosas iniciais têm pressionado o caixa de clínicas e hospitais em todo o país e exposto um desequilíbrio estrutural no modelo opera...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Mercado de trabalho avança e inspira busca por capacitação

Dados mostram que o mercado de trabalho está em constante crescimento. Para Liane Sanerip, diretora da Enterpriserh, a necessidade de qualificação ...

 ChatGPT
Tecnologia Há 3 horas

Inovação enfrenta desafios no mercado tecnológico

Apesar do aumento nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, organizações relatam dificuldades em transformar recursos em inovação efetiva. P...

 Tuvis/Canva
Tecnologia Há 3 horas

Especialista alerta sobre ataques de malware no WhatsApp

CTO da Tuvis, Ron Korland, explica como golpes digitais se espalham pelo mensageiro e orienta usuários e empresas a reforçar a segurança

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias