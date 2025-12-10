Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.

Os números médios da Região Celeiro, apresentados de forma proporcional a cada mil habitantes, revelam um cenário de envelhecimento populacional.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Observador Regional
10/12/2025 às 23h06 Atualizada em 10/12/2025 às 23h20
Arte Rádio Província FM

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (10) as Estatísticas do Registro Civil de 2024, um panorama detalhado de nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios fornecido pelos cartórios e tabelionatos dos municípios. 

Na Região Celeiro, que abrange 21 municípios e tem uma população total de 138.755 habitantes, os dados trouxeram à luz uma preocupante tendência demográfica: o número de óbitos superou o de nascimentos.

Em 2024, a região registrou:

10,26 óbitos a cada mil habitantes (cerca de 1.423 falecimentos)

8,4 nascimentos a cada mil habitantes (cerca de 1.165 nascidos vivos)

2,4 casamentos a cada mil habitantes (cerca de 333 uniões)

0,74 divórcios a cada mil habitantes (cerca de 102 separações)

Tenente Portela Lidera em Nascimentos

Em meio à queda da natalidade, o município de Tenente Portela apresentou um índice notável, contrariando a média regional. A cidade registrou a maior taxa de nascimentos, com 23,2 nascimentos por mil habitantes, o que representa um total de aproximadamente 406 novos registros no ano. 

Este índice é significativamente superior à média da Região Celeiro (8,4/mil hab.) e aponta a vitalidade demográfica do município portelense no contexto regional.

Por outro lado, o índice de óbitos em toda a Região Celeiro (10,26/mil hab.) superou o de nascimentos. 

O maior índice proporcional de falecimentos foi registrado em Esperança do Sul, com 16,7 óbitos por mil habitantes (cerca de 54 mortes). Em números absolutos, Três Passos liderou o ranking com aproximadamente 290 falecimentos.

Os números confirmam uma tendência observada em diversas regiões do interior do Rio Grande do Sul: a queda na taxa de natalidade e o aumento proporcional de óbitos, indicando um acelerado envelhecimento populacional na Região Celeiro.

A inversão da pirâmide etária na Região Celeiro exige atenção das autoridades locais e estaduais para garantir a sustentabilidade dos serviços públicos e a atração de investimentos que possam reverter o êxodo juvenil e assegurar o cuidado adequado aos idosos.

Casamentos e Divórcios:

No que tange aos atos civis, o município de Inhacorá se destacou proporcionalmente nos casamentos, com 6,4 uniões para cada mil habitantes (cerca de 13 registros). 

Em números absolutos, Três Passos liderou tanto em casamentos (3,3/mil hab., cerca de 84 cerimônias) quanto em divórcios (2,3/mil hab., cerca de 103 separações), sendo o município com maior número de registros civis de forma geral.

É importante ressaltar que os dados de alguns municípios da Região Celeiro podem apresentar valores zerados devido à ausência de cartórios ou tabelionatos próprios. Nesses casos, os registros são efetivamente contabilizados nos municípios vizinhos onde os atos são realizados.

CONFIRA TABELA COM NÚMEROS DE TODA A REGIÃO CELEIRO:

Tabela Arte Observador Regional 

