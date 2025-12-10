Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), firmou um convênio de R$ 500 mil com o município de Alvorada para a reforma e revitalização da quadra poliesportiva da Escola Municipal Normélio Pereira de Barcellos, no bairro Umbu. A assinatura foi realizada com o prefeito Douglas Martello e integra as iniciativas estaduais de fomento ao esporte em comunidades que necessitam de atenção prioritária.

Seguindo o objetivo do programa, que busca de unir segurança, cidadania e esporte como ferramentas de transformação social, o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destacou a importância da obra para a comunidade. “Será um espaço mais seguro, com estrutura renovada e oportunidades reais para que a comunidade vivencie o esporte de forma digna”, concluiu.

A revitalização da quadra beneficiará estudantes e moradores do entorno, oferecendo um ambiente mais adequado para a prática esportiva e contribuindo para ampliar a integração comunitária por meio do esporte.

Sobre o RS Seguro Esporte

O programa visa utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade. A iniciativa está destinando R$ 8 milhões para a execução do programa em 2025. O investimento está estruturado em três principais eixos:

Requalificação de infraestrutura esportiva e de lazer;

Apoio a entidades com atuação esportiva;

Distribuição de materiais e equipamentos.





Portal do RS Seguro Esporte

Ao todo, 17 territórios foram selecionados nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. A escolha das áreas foi realizada pelo RS Seguro COMunidade, que identifica regiões com maior vulnerabilidade social e incidência de violência.