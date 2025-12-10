Senado autoriza Ceará a contratar empréstimo internacional

Os recursos serão usados para o financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), o projeto ( PRS 56/2025 ) que autoriza o estado do Ceará a contratar empréstimo de até US$ 80 milhões no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O recurso será utilizado para o financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal (Profisco III), de âmbito estadual.

De acordo com a relatora do projeto, senadora Augusta Brito (PT-CE), os valores destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará (Profisco). Em seu relatório, Augusta registra que o objetivo do programa é promover maior eficiência, transparência e sustentabilidade das contas públicas.

Os senadores Sergio Moro (União-PR). Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE) registraram seus votos contrários à autorização. Segundo Girão, o programa a ser melhorado é para "cobrar imposto". Ele disse que o estado deveria focar suas ações na saúde e economizar na publicidade.

O projeto segue agora para promulgação.