Laércio defende integrantes com formação contábil entre os dirigentes da CVM

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Laércio Oliveira (PP-SE) afirmou que a escolha dos novos dirigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deve refletir a "pluralidade" de competências técnicas, incluindo, por exemplo, representantes com formação contábil.

— A pluralidade não é adorno; é condição para decisões sólidas, equilibradas e aliadas às melhores práticas internacionais — afirmou ele ao reiterar a importância de que haja integrantes com formação contábil entre os dirigentes da CVM.

Vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE), Laércio destacou que a Casa acompanhará atentamente o processo de indicação dos novos nomes para a CVM, que atualmente aguarda o preenchimento de duas vagas. Segundo ele, o momento é decisivo para consolidar uma regulação eficiente e confiável do setor, capaz de atrair investimentos e fortalecer as instituições brasileiras.

Laércio sugeriu que, para escolher os indicados à CVM, o governo federal amplie o diálogo com o setor produtivo e entidades profissionais como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).