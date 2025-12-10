Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Moura desenvolve soluções para conectividade em alta no País

A expansão da rede de internet no Brasil exige sistemas de energia mais robustos, capazes de manter a continuidade dos serviços mesmo em condições ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 19h09
Moura desenvolve soluções para conectividade em alta no País
Adobe Stock

A Baterias Moura, desenvolvedora de soluções de acumulação e armazenamento de energia, tem reforçado sua presença no setor de telecomunicações em um momento de crescimento dos provedores de internet regionais. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam 53,7 milhões de acessos à internet em setembro deste ano, majoritariamente atendidos por provedores de internet (Internet Service Providers – ISPs) de médio e pequeno porte espalhados pelo país. A expansão dessa rede exige sistemas de energia mais robustos, capazes de manter a continuidade dos serviços mesmo em condições de instabilidade elétrica.

Nesse contexto, a Moura fornece baterias do tipo Valve Regulated Lead Acid (VRLA) com tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM), projetadas para aplicações críticas em centrais de telecomunicações, torres, pontos de presença (Points of Presence – POPs) e data centers regionais. O modelo selado, com 99% de recombinação interna de gases, reduz riscos operacionais e elimina a necessidade de manutenção.

A certificação da Anatel atesta conformidade com padrões técnicos de segurança e desempenho. As baterias operam tanto em regime de flutuação, em que permanecem continuamente carregadas para contingências, quanto em regime de ciclagem, adequado para locais com variações frequentes de energia.

Segundo Natasha Lemos, gerente de negócios de baterias estacionárias da Moura, "a disponibilidade energética se tornou um componente essencial da qualidade do serviço prestado pelos provedores de internet. Por isso, o correto dimensionamento e o suporte técnico especializado são tão determinantes quanto a própria tecnologia embarcada".

A Moura adota um modelo de venda consultiva, orientando provedores de ISPs de forma direta ou por meio de integradores sobre o dimensionamento adequado conforme perfil de carga, autonomia necessária e condições ambientais. O objetivo é ampliar eficiência, reduzir custos ao longo do ciclo de vida do sistema e assegurar maior previsibilidade operacional.

A rede de distribuição, assistência técnica e serviços pós-venda da Moura está presente em todo o território nacional. A capilaridade encurta tempos de atendimento, aumenta a confiabilidade dos projetos e sustenta operações que dependem de energia ininterrupta para prover conectividade residencial, corporativa e de serviços públicos.

Ao final da vida útil, todas as baterias são recolhidas e destinadas ao complexo industrial de Belo Jardim (PE) pelo Programa Ambiental Moura (PAM), um dos sistemas de logística reversa mais consolidados do país, com rastreabilidade total e reaproveitamento de materiais.

