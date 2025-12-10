Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Petecão destaca integração Brasil–Peru e defende avanços na Estrada do Pacífico

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) destacou que a integração Brasil–Peru é o eixo central das...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/12/2025 às 18h53
Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (10), o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) destacou que a integração Brasil–Peru é o eixo central das discussões realizadas com parlamentares dos dois países e que a rota pela Estrada do Pacífico representa oportunidade econômica relevante para o Acre e para toda a Região Norte. Segundo ele, a regularização do funcionamento das alfândegas e a conclusão de obras pendentes são passos essenciais para permitir o fluxo comercial. Ele relatou que congressistas peruanos estiveram no Senado para tratar da ampliação da cooperação bilateral e reforçar o compromisso com a rota internacional.

Pasme: hoje, do lado peruano, a alfândega funciona 24 horas; do nosso lado, quando é 17h, a alfândega fecha. Por que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura. Imagine, em uma reunião de presidente da República, chegar a informação de que a alfândega não funciona porque não tem quatro, cinco, dez funcionários para funcionar. Isso, para o Brasil, é uma humilhação. Temos que ter os servidores do Ministério da Agricultura para a fiscalização, temos que ter a nossa Polícia Federal, nós temos que ter a nossa Receita Federal, porque é assim no mundo todo— afirmou.

O senador também comentou as dificuldades locais que travam o avanço da integração, como obras inacabadas e a falta de infraestrutura na região de fronteira. Ele acrescentou que a rota pelo Pacífico pode reduzir em até 23 dias o trajeto de cargas brasileiras em direção à Ásia, representando um mercado conjunto superior a 150 milhões de pessoas. O parlamentar defendeu audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o novo presidente do Peru, José Jeri, para tratar de medidas que permitam avanços concretos. Segundo o senador, o potencial logístico existente não pode continuar sem uso.

— Nós temos, no município de Brasiléia, um anel viário, e não temos uma ponte. Como é que podemos pensar em integração se está lá uma ponte, há mais de quatro, cinco anos, se arrastando, inacabada?A estrada que tinha que ser feita foi feita. Agora, faltam detalhes— declarou.

Petecão também registrou sua recondução à Vice-Presidência da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e mencionou sua participação na instalação da Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
