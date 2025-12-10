Davi anuncia sessão do Congresso no dia 18 para votar o Orçamento de 2026

O senador Davi Alcolumbre é presidente do Senado e do Congresso Nacional - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou em Plenário nesta quarta-feira (10) que a próxima sessão do Congresso está prevista para quinta-feira (18), às 9h. Na pauta, a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 ( PLN 15/2025 ).

Questionado sobre os vetos presidenciais pendentes de deliberação, Davi explicou que não houve entendimento das lideranças partidárias para a votação.

— Nós tivemos uma reunião, eu e o presidente [da Câmara, Hugo Motta] anteontem [segunda], e há muitas demandas de vetos represados, mas os líderes do Congresso com as bancadas de oposição e situação não chegaram a um acordo.

Davi informou ainda que, na próxima semana, as reuniões e votações dos projetos nas comissões do Senado serão semipresenciais.