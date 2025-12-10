Quarta, 10 de Dezembro de 2025
CCT aprova 24 outorgas de emissoras de rádio e TV

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (10), 24 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/12/2025 às 16h33
O senador Flávio Arns é presidente da CCT - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (10), 24 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio e TV em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Ceará, Pará, Alagoas e Paraná. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo (PDLs), vão à promulgação pela Presidência do Senado.

A maioria dos pedidos aprovados é de rádios comunitárias, que são emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores e disseminar informações úteis. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização.

Cinco projetos aprovados tratam de outorga ou renovação para serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM). A modalidade de outorga é a permissão — que também permite revogação a qualquer tempo sem indenização, mas exige licitação.

Apenas dois projetos aprovados (PDLs 291/2025 e 542/2024 ) tratam de outorga de radiodifusão de sons e imagens (televisão), nos municípios de Varginha (MG) e Arapiraca (AL). Nesse caso, a modalidade de outorga é a concessão, que exige licitação e possui prazo determinado, ou seja, pode ser extinta apenas nas hipóteses previstas em lei.

A reunião desta quarta foi presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), presidente da CCT.

Os pedidos aprovados são:

Emissoras de rádio outorgadas

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Associação de Radiofusão e Desenvolvimento Comunitário de Forquilha, PDL 479/2019

Forquilha (CE)

Dra. Eudócia

Renovação

Autorização

Associação Assistencial e de Radiofusão Comunitária Maracangalha FM,

PDL 251/2019

São Sebastião do Passé (PA)

Dra. Eudócia

Outorga

Autorização

Associação dos Moradores do Bairro Esplanada de Pacaembu (AMBEP), PDL 403/2021

Pacaembu (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Cidadã de Cananeia, PDL 406/2021

Cananeia (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Associação de Rádio Comunitária do Centro Rural de Tarumã, PDL 667/2021

Tarumã (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Renovação

Autorização

Município de Catanduva, PDL 437/2023

Catanduva (SP)

Astronauta Marcos Pontes

Outorga

Permissão

Associação Comunitária Condorense, PDL 1061/2021

Condor (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação dos Músicos Caxienses, PDL 292/2022

Caxias do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Autorização

Associação Rádio Comunitária de Feliz, PDL 305/2022

Feliz (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Autorização

Associação Pró Desenvolvimento de Cerro Branco, PDL 433/2022

Cerro Branco (RS)

Hamilton Mourão

Renovação

Autorização

Associação de Radiofusão Comunitária de Tobias Barreto – Aracotob, PDS 162/2018

Tobias Barreto (SE)

Rogério Carvalho

Outorga

Autorização

Associação de Cultura e Comunicação de Muriaé – Asccom, PDL 150/2024

Muriaé (MG)

Izalci Lucas

Outorga

Autorização

Associação Cultural e Comunitária de Guidoval, PDL 244/2024

Guidoval (MG)

Izalci Lucas

Outorga

Autorização

Sociedade Amiga Pró Deficientes Carentes, PDL 1021/2021

Ribeirão Preto (SP)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Associação Cultural de Comunicação de Governador Valadares, PDL 204/2022

Governador Valadares (MG)

Chico Rodrigues

Renovação

Autorização

Márcio Freitas Áudio e Vídeo Ltda., PDL 250/2024

Bandeira do Sul (MG)

Chico Rodrigues

Outorga

Permissão

Associação Cultural Novos Caminhos de Munhoz de Melo, PDL 673/2021

Munhoz de Melo (PR)

Flávio Arns

Renovação

Autorização

Rede Alternativa de Comunicações Ltda., PDL 417/2024

Dois Vizinhos (PR)

Flávio Arns

Outorga

Permissão

TV Minas Cultural e Educativa, PDL 291/2025

Varginha (MG)

Flávio Arns

Outorga

Concessão

Alagoas Comunicação Ltda., PDL 542/2024

Arapiraca (AL)

Izalci Lucas

Outorga

Concessão

Associação Assistencial Soteropolitana, PDL 896/2021

Salvador (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Associação Comunitária Itarantiense Nova Esperança, PDL 1143/2021

Itarabtim (BA)

Efraim Filho

Renovação

Autorização

Televisão Ouro Verde Ltda., PDL 146/2025

Glaucilândia (MG)

Efraim Filho

Outorga

Permissão

Empresa de Comunicação do Sul Ltda., PDL 64/2024

São Lourenço do Sul (RS)

Hamilton Mourão

Outorga

Permissão

Os senadores aprovaram também requerimento de informações, dirigido ao Ministério das Comunicações, a respeito do PDL 385/2019 , que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária Sideral de Radiofusão para o Desenvolvimento Cultural, Artístico e Esportivo para executar serviço de radiodifusão comunitária em Buerarema (BA).

Esse tipo de pedido de informação acontece quando faltam detalhes específicos e critérios usados nos processos de outorga.

