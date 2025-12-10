Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Paradesporto avança em Minas Gerais com ações de inclusão e cidadania

Atuando na promoção do esporte para pessoas com deficiência, a AM Paradesporto contribui para a inclusão social e o desenvolvimento humano em Minas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 16h19
Paradesporto avança em Minas Gerais com ações de inclusão e cidadania
AM Paradesporto

A AM Paradesporto desenvolve, em diferentes regiões de Minas Gerais, iniciativas voltadas ao paradesporto e à inclusão social de pessoas com deficiência. A organização coordena programas estruturados que envolvem formação, prática esportiva, acesso à cidadania e participação em atividades esportivas adaptadas.

Entre os programas executados estão:

Bocha Paralímpica nas Escolas
Cidade Inclusiva
Núcleos de Fomento ao Paradesporto – Ano IV e Ano V
Esporte é Delas – Ano II
Minas Paradesporto Contagem – Ano II
Natação Paralímpica – Ano II
JIMI Paradesporto – Ano IV
Esporte para Todos
BH Paralímpica – Ano III
Esporte & Ciência

Esses projetos são realizados com o suporte das Leis de Incentivo ao Esporte e contam com apoio financeiro e logístico de empresas e entidades como Itaú, Cemig, NTS, Cedro, CBMM, Vale e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

Os projetos têm como foco a ampliação de oportunidades esportivas e educacionais para pessoas com deficiência, promovendo atividades que contribuem para o desenvolvimento físico, autonomia e participação social dos envolvidos. Além do impacto direto nos participantes, as iniciativas buscam ampliar a conscientização pública sobre acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência.

As ações incluem eventos, cursos, pesquisas, competições e outras atividades formativas que envolvem educadores, atletas, gestores públicos, familiares e membros da comunidade. A proposta é contribuir para o fortalecimento da rede de paradesporto no estado e fomentar práticas esportivas mais acessíveis.

A AM Paradesporto mantém o planejamento de expansão das atividades para novas regiões e reforça o compromisso com o desenvolvimento do paradesporto em Minas Gerais, alinhado à promoção de políticas públicas e à democratização do acesso ao esporte.

Mais informações sobre as ações desenvolvidas e formas de colaboração podem ser encontradas nos canais oficiais da instituição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Obra beneficiará estudantes e moradores do bairro Umbu e busca fortalecer segurança e cidadania -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), firmou um convênio de R$ 500 mil com o município de Alvorada para a reforma e...
Esportes Há 15 horas

Preso torcedor vascaíno que iria tumultuar semifinal da Copa do Brasil

Jogo entre Vasco e Fluminense será nesta quinta-feira (11) no Maracanã

 © Douglas Magno/CPB
Esportes Há 23 horas

Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação

Gabrielzinho e Carol Santiago repetem 2024 e são os melhores do ano
Esportes Há 1 dia

Brasil é eliminado por anfitriã Alemanha no Mundial de Handebol

Seleção feminina para nas quartas após derrota por 30 a 23

 Iniciativa inédita na área esportiva alia o tema à segurança pública, sendo um braço do Programa RS Seguro -Foto: Ramon Belmonte/Prefeitura de Novo Hamburgo
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo do Estado assina convênio do RS Seguro Esporte para revitalização de espaço comunitário em Novo Hamburgo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou na segunda-feira (8/12) um convênio de R$ 500 mil com o município de ...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias