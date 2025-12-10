Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Investimento garante água para famílias de Barra do Guarita

Recursos de R$ 100 mil vão financiar poço artesiano e ampliar acesso à água

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Prefeitura Municipal de Barra do Guarita
10/12/2025 às 11h19 Atualizada em 10/12/2025 às 11h33
(Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)

Barra do Guarita conquistou mais um investimento importante. No dia 9 de dezembro de 2025, foram liberados R$ 100 mil por meio do Programa “Mais Água RS”, destinados à construção de um poço artesiano no município.

O recurso vai ampliar o acesso à água e garantir mais qualidade de vida às famílias beneficiadas. A ação reforça o compromisso da Administração Municipal em buscar parcerias e investimentos que atendam às necessidades das comunidades locais.


