Investimento garante água para famílias de Barra do Guarita

Barra do Guarita conquistou mais um investimento importante. No dia 9 de dezembro de 2025, foram liberados R$ 100 mil por meio do Programa “Mais Água RS”, destinados à construção de um poço artesiano no município.

O recurso vai ampliar o acesso à água e garantir mais qualidade de vida às famílias beneficiadas. A ação reforça o compromisso da Administração Municipal em buscar parcerias e investimentos que atendam às necessidades das comunidades locais.







