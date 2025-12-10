Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação

A noite desta terça-feira (9) consagrou os nadadores Carol Santiago e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, como melhores atletas masculino e feminino de 2025 no Prêmio Brasil Paralímpico , repetindo o resultado de 2024.
A cerimônia que, há 14 anos, reconhece os destaques do paradesporto brasileiro na temporada ocorreu no Tokio Marine Hall, casa de shows na zona sul de São Paulo.
Os dois brilharam no Campeonato Mundial deste ano, disputado em Singapura. Gabrielzinho, da classe S2 (a segunda de maior comprometimento físico-motor), venceu os 50 e os 100 metros (m) nado costas e os 200 m livre. Carol, que compete na classe S12 (baixa visão), foi ouro nos 50 e 100 m livre, nos 100 m costas e no revezamento 4x100 medley para atletas com deficiência visual.
Outro prêmio aguardado foi o de Atleta da Galera, escolhida por votação popular no site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Pela primeira vez, apenas mulheres estiveram entre as seis finalistas . A vitória foi de Verônica Hipólito, velocista da classe T36 (paralisia cerebral).
Foram entregues 34 troféus ao longo da noite. Fábio Antunes, técnico de Gabrielzinho, e Alessandro Tosim, que venceu a Copa América comandando a seleção feminina de goalball, foram escolhidos como melhores treinadores de modalidades individuais e coletivas, respectivamente.
Alessandra Oliveira, nadadora campeã mundial e recordista nos 100 metros peito da classe SB4 (intermediária entre aqueles para deficiências físico-motoras), ganhou como atleta revelação. Já o Praia Clube, de Uberlândia (MG), recebeu o Prêmio Loterias Caixa, de equipe que mais se destacou em 2025.
A novidade em relação às últimas edições foi a presença da escalada entre os agora 25 esportes do cronograma paralímpico.
A modalidade estreará em Paralimpíadas nos Jogos de Los Angeles, em 2028, nos Estados Unidos. Bicampeã mundial em 2025, Marina Dias foi agraciada com o troféu. A paulista, que tem o lado esquerdo do corpo afetado pela esclerose múltipla compete na classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência).
Atletismo: Jerusa Geber
Badminton: Vitor Tavares
Basquete em cadeira de rodas: Sérgio Veiga
Bocha: Maciel Santos
Canoagem: Fernando Rufino
Ciclismo: Sabrina Custódia
Escalada: Marina Dias
Esgrima em cadeira de rodas: Jovane Guissone
Esportes de inverno: Cristian Ribera
Futebol de cegos: Raimundo Nonato
Futebol PC (paralisados cerebrais): Vinícius Araújo
Goalball: André Dantas
Halterofilismo: Tayana Medeiros
Hipismo: Rodolpho Riskalla
Judô: Brenda Freitas
Natação: Carol Santiago
Remo: Gessyca Guerra e Michel Pessanha
Rugby em cadeira de rodas: Lucas Junqueira
Taekwondo: Ana Carolina Moura
Tênis de mesa: Sophia Kelmer
Tênis em cadeira de rodas: Vitória Miranda
Tiro esportivo: Alexandre Galgani
Tiro com arco: Eugênio Franco
Triatlo: Jéssica Messali
Vôlei sentado: Suellen Lima
Aldo Miccolis: Sílvia Grecco, secretária Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo
Prêmio Loterias Caixa: Praia Clube
Prêmio Braskem: Ricardo Mendonça, do atletismo
Memória Paralímpica: Associação Nacional de Desportos para Deficientes (Ande) / Confederação Brasileira de Desportos para Atletas com Deficiência Intelectual (CBDI)
Melhor Técnico Individual: Fábio Antunes, técnico do Gabriel Araújo
Melhor Técnico Coletivo: Alessandro Tosim, da seleção feminina de goalball
Atleta Revelação: Alessandra Oliveira, da natação
Melhor Atleta Masculino: Gabriel Araújo, da natação
Melhor Atleta Feminina: Carol Santiago, da natação
Atleta da Galera: Verônica Hipólito, do atletismo