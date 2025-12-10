Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação

Gabrielzinho e Carol Santiago repetem 2024 e são os melhores do ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/12/2025 às 00h08
Prêmio Brasil Paralímpico consagra estrelas da natação
© Douglas Magno/CPB

A noite desta terça-feira (9) consagrou os nadadores Carol Santiago e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, como melhores atletas masculino e feminino de 2025 no Prêmio Brasil Paralímpico , repetindo o resultado de 2024.

A cerimônia que, há 14 anos, reconhece os destaques do paradesporto brasileiro na temporada ocorreu no Tokio Marine Hall, casa de shows na zona sul de São Paulo.

Os dois brilharam no Campeonato Mundial deste ano, disputado em Singapura. Gabrielzinho, da classe S2 (a segunda de maior comprometimento físico-motor), venceu os 50 e os 100 metros (m) nado costas e os 200 m livre. Carol, que compete na classe S12 (baixa visão), foi ouro nos 50 e 100 m livre, nos 100 m costas e no revezamento 4x100 medley para atletas com deficiência visual.

Outro prêmio aguardado foi o de Atleta da Galera, escolhida por votação popular no site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Pela primeira vez, apenas mulheres estiveram entre as seis finalistas . A vitória foi de Verônica Hipólito, velocista da classe T36 (paralisia cerebral).

Foram entregues 34 troféus ao longo da noite. Fábio Antunes, técnico de Gabrielzinho, e Alessandro Tosim, que venceu a Copa América comandando a seleção feminina de goalball, foram escolhidos como melhores treinadores de modalidades individuais e coletivas, respectivamente.

Alessandra Oliveira, nadadora campeã mundial e recordista nos 100 metros peito da classe SB4 (intermediária entre aqueles para deficiências físico-motoras), ganhou como atleta revelação. Já o Praia Clube, de Uberlândia (MG), recebeu o Prêmio Loterias Caixa, de equipe que mais se destacou em 2025.

A novidade em relação às últimas edições foi a presença da escalada entre os agora 25 esportes do cronograma paralímpico.

A modalidade estreará em Paralimpíadas nos Jogos de Los Angeles, em 2028, nos Estados Unidos. Bicampeã mundial em 2025, Marina Dias foi agraciada com o troféu. A paulista, que tem o lado esquerdo do corpo afetado pela esclerose múltipla compete na classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência).

>> Confira os vencedores do Prêmio Paralímpicos 2025:

Atletismo: Jerusa Geber

Badminton: Vitor Tavares

Basquete em cadeira de rodas: Sérgio Veiga

Bocha: Maciel Santos

Canoagem: Fernando Rufino

Ciclismo: Sabrina Custódia

Escalada: Marina Dias

Esgrima em cadeira de rodas: Jovane Guissone

Esportes de inverno: Cristian Ribera

Futebol de cegos: Raimundo Nonato

Futebol PC (paralisados cerebrais): Vinícius Araújo

Goalball: André Dantas

Halterofilismo: Tayana Medeiros

Hipismo: Rodolpho Riskalla

Judô: Brenda Freitas

Natação: Carol Santiago

Remo: Gessyca Guerra e Michel Pessanha

Rugby em cadeira de rodas: Lucas Junqueira

Taekwondo: Ana Carolina Moura

Tênis de mesa: Sophia Kelmer

Tênis em cadeira de rodas: Vitória Miranda

Tiro esportivo: Alexandre Galgani

Tiro com arco: Eugênio Franco

Triatlo: Jéssica Messali

Vôlei sentado: Suellen Lima

Aldo Miccolis: Sílvia Grecco, secretária Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo

Prêmio Loterias Caixa: Praia Clube

Prêmio Braskem: Ricardo Mendonça, do atletismo

Memória Paralímpica: Associação Nacional de Desportos para Deficientes (Ande) / Confederação Brasileira de Desportos para Atletas com Deficiência Intelectual (CBDI)

Melhor Técnico Individual: Fábio Antunes, técnico do Gabriel Araújo

Melhor Técnico Coletivo: Alessandro Tosim, da seleção feminina de goalball

Atleta Revelação: Alessandra Oliveira, da natação

Melhor Atleta Masculino: Gabriel Araújo, da natação

Melhor Atleta Feminina: Carol Santiago, da natação

Atleta da Galera: Verônica Hipólito, do atletismo

