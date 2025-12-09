Senado celebrará 200 anos de Dom Pedro II em sessão especial

Os 200 anos de nascimento do imperador Dom Pedro II serão comemorados no Senado em sessão especial. Requerimento com esse objetivo ( RQS 921/2025 ), apresentado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE), foi aprovado nesta terça-feira (9) pelo Plenário da Casa. A data da homenagem ainda será determinada.

Nascido em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II teve uma trajetória que, nas palavras do senador, “se confunde com a própria construção do Brasil enquanto nação”. Girão destacou as conquistas do país nos quase 50 anos de seu reinado e elogiou os princípios éticos do imperador.

“É mais do que rememorar um personagem central da história brasileira; é reconhecer e valorizar princípios atemporais, como a valorização da ciência, o compromisso com a justiça, o respeito às instituições e a busca pelo bem comum”, argumenta o senador no requerimento.