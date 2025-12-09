Terça, 09 de Dezembro de 2025
Plenário começa a discutir PEC sobre acúmulo de cargos por professores

O Plenário realizou nesta terça-feira (9) a primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que permite a acu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/12/2025 às 18h04
A segunda sessão de discussão está prevista para esta quarta (10) - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O Plenário realizou nesta terça-feira (9) a primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que permite a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza.

A segunda sessão de discussão está prevista para esta quarta (10).

A PEC 169/2019 , que altera o artigo 37 da Constituição, é relatada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), que manteve o texto apresentado pelo autor, deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM).

A Constituição já permite acumular dois cargos de professor do ensino público ou um cargo de professor com outro de técnico ou científico. Para Zequinha a PEC evita a “falta de clareza” presente na redação atual.

O relator rejeitou emenda apresentada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) propondo diversas alterações na PEC, entre elas a redefinição do teto remuneratório dos agentes públicos. Segundo Zequinha, a mudança faria com que a proposta retornasse para a Câmara.

De acordo com as regras regimentais, uma PEC deve passar por cinco sessões de discussão em primeiro turno, e por três sessões de discussão em segundo turno.

O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
