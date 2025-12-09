Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil é eliminado por anfitriã Alemanha no Mundial de Handebol

Seleção feminina para nas quartas após derrota por 30 a 23

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/12/2025 às 17h48

A seleção brasileira adiou o sonho do bicampeonato no Mundial de handebol feminino. A equipe Amarelinha foi eliminada nas quartas de final nesta terça-feira (9), após derrota para a Alemanha, dona da casa, por 30 a 23, na Arena Westfalenhalle, na cidade de Dortmund.

Incentivadas pelos 10.522 torcedores que lotaram a Arena Westfalenhalle, as alemães sobraram na etapa inicial com vantagem de 17 a 11. Na volta do intervalo, as brasileiras reagiram e diminuíram a vantagem para 22 a 25, quando restavam 11 minutos do fim da partida. Sob pressão, as alemães retomaram o domínio com ataque veloz –balançaram a rede três vezes em menos de três minutos - e ótimas defesas da goleira Filter, selando a vitória e a classificação às semifinais.

“Não jogamos tão mal, mas não foi o suficiente para hoje. Estou orgulhosa da nossa equipe, mas a Alemanha jogou melhor. A gente acreditou até o fim. Nos aproximamos no placar e acreditamos que seria possível, mas elas também não desistiram”, analisou Bruna de Paula, maior pontuadora das Leoas.(apelido da seleção) com seis gols.

Do lado alemão, quem sobressaiu foi Antje Döll, que também balançou a rede seis vezes. Primeira classificada às semifinais do Mundial, a Alemanha aguarda o término das demais partidas na quarta (10) para conhecer o próximo adversário. Desde 2007 a Alemanha não avançava às semifinais da competição. As partidas de semifinais ocorrerão em Rottendam, na Holanda, coanfitriã do Mundial.

A seleção termina a competição entre as oito melhores equipes, assim como ocorreu na Olimpíada de Paris. A Amarelinha concluiu a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento (vitórias sobre Cuba, República Tcheca e Suécia) , Na etapa seguinte (Main Round) somou duas vitórias (Coreia do Sul e Angola) e uma derrota (Noruega). O primeiro e único título mundial feminino do Brasil foi conquistado há 12 anos na Sérvia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Iniciativa inédita na área esportiva alia o tema à segurança pública, sendo um braço do Programa RS Seguro -Foto: Ramon Belmonte/Prefeitura de Novo Hamburgo
Esporte e lazer Há 7 horas

Governo do Estado assina convênio do RS Seguro Esporte para revitalização de espaço comunitário em Novo Hamburgo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou na segunda-feira (8/12) um convênio de R$ 500 mil com o município de ...
Esportes Há 23 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025

Gabi Zanotti é o grande destaque do Brasileiro Feminino

 Praia da Guarita foi cenário da sexta e última etapa do Circuito Gaúcho de Surf 2025 -Foto: Dilvulgacao FGS
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo do Estado realizou etapa de encerramento do Circuito Gaúcho de Surf 2025, em Torres

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou, no sábado (6/12) e no domingo (7/12), a sexta e última etapa do Cir...
Esportes Há 2 dias

Fortaleza e Ceará são rebaixados na última rodada do Brasileirão 2025

Inter e Vitória contam com resultados paralelos e seguem na elite
Esportes Há 2 dias

Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo

Além da brasileira, 4 japonesas e uma australiana foram à final

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
17° Sensação
2.32 km/h Vento
98% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Site do governo visa chegar aos líderes do crime organizado
Geral Há 2 horas

Sem receber 13º salário, motoristas de ônibus de SP entram em greve
Câmara Há 2 horas

Comissão Mista de Orçamento aprova 11 dos 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026
Senado Federal Há 2 horas

Vai à Câmara projeto que exclui do cálculo da renda familiar renda de safristas
Política Há 2 horas

Terras indígenas: Senado aprova PEC do Marco Temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 +0,07%
Euro
R$ 6,32 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 533,412,73 -0,66%
Ibovespa
157,981,13 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias