Governo do Estado assina convênio do RS Seguro Esporte para revitalização de espaço comunitário em Novo Hamburgo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou na segunda-feira (8/12) um convênio de R$ 500 mil com o município de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/12/2025 às 16h19
Governo do Estado assina convênio do RS Seguro Esporte para revitalização de espaço comunitário em Novo Hamburgo
Iniciativa inédita na área esportiva alia o tema à segurança pública, sendo um braço do Programa RS Seguro -Foto: Ramon Belmonte/Prefeitura de Novo Hamburgo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou na segunda-feira (8/12) um convênio de R$ 500 mil com o município de Novo Hamburgo para a revitalização da Praça Ulysses Guimarães, no bairro Santo Afonso. A assinatura ocorreu na Prefeitura de Novo Hamburgo, com a presença do prefeito Gustavo Finck.

A iniciativa atende a uma demanda da comunidade e integra as ações estaduais de fomento ao esporte. Com o convênio, o Estado garante o repasse de recursos via RS Seguro Esporte, iniciativa que aposta no investimento no esporte em territórios de vulnerabilidade social. Ação é inédita na área esportiva, ao aliar o tema à segurança pública, sendo um braço do Programa RS Seguro. Antes, não havia no Estado uma ação conjunta entre segurança e esporte.

Seguindo o intuito do programa, de unir segurança, cidadania e esporte, o secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, analisou a importância da conquista e os objetivos da pasta. “Nosso trabalho é levar o esporte para onde ele realmente transforma vidas. Cada espaço revitalizado é uma nova oportunidade para as pessoas terem dignidade, segurança e futuro”, destacou.

A nova praça contará com quadra de areia, quadra de basquete infantil, quadra multiuso infantil, quadra poliesportiva de uso geral, brinquedolândia, academia de ginástica ao ar livre e duas quadras de grama infantis. Franczak comemorou os benefícios do novo local: “Conseguir fazer esse trabalho e uma entrega tão importante para a comunidade do bairro Santo Afonso, investindo na saúde e no esporte, trazendo qualidade de vida para toda a nossa cidade”, salientou.

Convênio assinado pelo secretário de Esporte e Lazer, Juliano Franczak (à dir.), e pelo prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck -Foto: Ramon Belmonte/Prefeitura de Novo Hamburgo
Convênio assinado pelo secretário de Esporte e Lazer, Juliano Franczak (à dir.), e pelo prefeito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck -Foto: Ramon Belmonte/Prefeitura de Novo Hamburgo

Sobre o RS Seguro Esporte

O programa tem como propósito utilizar o esporte como ferramenta de prevenção e promoção do desenvolvimento social em territórios que apresentam maiores índices de vulnerabilidade. A iniciativa está destinando R$ 8 milhões para a execução em 2025. O investimento está estruturado em três eixos principais:

  • Requalificação de infraestrutura esportiva e de lazer;
  • Apoio a entidades com atuação esportiva;
  • Distribuição de materiais e equipamentos.

Ao todo, 17 territórios foram selecionados nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão. A escolha das áreas foi realizada pelo RS Seguro COMunidade, que identifica regiões com maior vulnerabilidade social e incidência de violência.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

