Terça, 09 de Dezembro de 2025
Médico da Tribe MD figura entre 1% mais citados no mundo

Levantamento reúne pesquisadores cujas contribuições influenciam diretamente diretrizes clínicas, práticas médicas e decisões em saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/12/2025 às 15h53
Médico da Tribe MD figura entre 1% mais citados no mundo
Imagem de Freepik
O cardiologista Dr. Renato D. Lopes, integrante do ecossistema TribeMD e cientista médico do Duke Clinical Research Institute (DCRI), foi incluído novamente na prestigiada lista Highly Cited Researchers 2025, da Clarivate/Web of Science, ranking que reconhece apenas 1% dos cientistas mais citados do planeta em todas as áreas da ciência. O levantamento reúne pesquisadores cujas contribuições influenciam diretamente diretrizes clínicas, práticas médicas e decisões em saúde pública.

Os pesquisadores que estão presentes no “Clarivate” são considerados os mais importantes do planeta, o que aumenta o prestígio do Brasil e da Cardiologia nacional diante da comunidade científica internacional. “Eu me sinto muito honrado com o reconhecimento mundial de estar entre os top 1% cientistas mais citados de todas as áreas da ciência na última década e poder representar a Cardiologia Brasileira neste seleto grupo de pessoas”, reitera Renato.

A presença no ranking carrega peso adicional. Entre centenas de pesquisadores do DCRI, apenas três foram listados na categoria Clinical MedicineRenato e os cardiologistas Christopher Bull Granger e Adrian F. Hernandez. O trio representa toda a cardiologia do instituto na lista deste ano, reforçando o prestígio de um dos centros de pesquisa clínica mais respeitados do mundo. No Brasil, o feito é ainda mais raro: apenas dois nomes aparecem no ranking em Clinical Medicine, sendo Dr. Lopes, o único representante da cardiologia nacional.

“É uma grande satisfação figurar entre os 1% de pesquisadores mais citados do mundo. É um marco que reforça o propósito do trabalho que fazemos: produzir ciência rigorosa, colaborativa e capaz de transformar o cuidado aos pacientes. Esse tipo de reconhecimento nos motiva a continuar avançando”, afirma o médico. Renato ainda destaca a importância do ecossistema TribeMD em sua atuação. “Integrar a equipe amplia nossa capacidade de levar conhecimento confiável para quem está na linha de frente da medicina. A instituição une tecnologia, curadoria independente e ciência aplicada — uma combinação essencial para aproximar a pesquisa da prática clínica”.

A trajetória de Dr. Lopes ajuda a explicar sua presença entre os pesquisadores mais influentes do mundo. Com mais de 150 mil citações e fator H de 126 (segundo o Hirsch index, medida que avalia simultaneamente a produtividade e o impacto científico de um pesquisador) no Google Scholar, sua produção acadêmica é voltada especialmente para áreas como anticoagulação, síndrome coronariana aguda e fibrilação atrial. Suas contribuições orientam estudos multicêntricos internacionais e impactam diretamente o manejo de todo espectro das doenças cardiovasculares — uma das principais causas de morte no mundo.

O reconhecimento também lança luz sobre o trabalho da TribeMD, healthtech knowledge da América Latina. A empresa atua na fronteira entre tecnologia e ciência, combinando curadoria independente, produção de conteúdo técnico e plataformas digitais que impulsionam a atualização de médicos e profissionais de saúde. Seu ecossistema reúne marcas como MDHealth, Oncologia Brasil, Hemomeeting, Brazilian Clinical Research Institute (BCRI), Grupo BIPP, NetMD e TribeMD Academy, formando um hub especializado em educação, pesquisa e inovação em saúde.

Com uma equipe de especialistas e parcerias com médicos de vários países, a TribeMD se dedica a conectar descobertas científicas ao cotidiano da prática médica, acelerando a disseminação de evidências e fortalecendo a medicina baseada em dados. “Para a empresa, a presença do Dr. Lopes no ranking é motivo de orgulho e reforça a relevância de iniciativas que aproximam tecnologia, pesquisa e assistência à saúde”, afirma Thomas Almeida, da Tribe MD.

A indicação de Dr. Renato Lopes ao Highly Cited Researchers 2025 confirma e ilustra a força de pesquisadores brasileiros no cenário internacional e evidencia o impacto da ciência produzida em colaboração com instituições e healthtechs comprometidas com a evolução da medicina.
DENGUE
