Instituto Gama Raule estrutura protocolos personalizados

O Instituto Gama Raule, localizado em São Caetano do Sul (SP), tem estruturado protocolos personalizados que combinam acompanhamento médico para gerenciamento de peso com procedimentos estéticos tecnológicos. Segundo o Dr. Guilherme Raule, pós-graduado em Endocrinologia, Nutrologia e Medicina do Metabolismo, o objetivo é promover a integração entre emagrecimento e estética no tratamento de pacientes que buscam resultados sustentáveis e equilibrados.

Em média, 34,66% da população brasileira está com algum nível de obesidade, conforme dados divulgados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), divulgados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Os indicativos são de 2024, quando foram avaliados mais de 26 milhões de pessoas em todo o país.

“O paradigma antigo do emagrecimento, baseado em restrição calórica agressiva e excesso de atividade cardiovascular, induz um estado fisiológico de alarme. O corpo não distingue uma dieta hipocalórica de um período de fome”, explica o médico.

Diante disso, o especialista defende uma abordagem integrada. “Antes de o paciente investir em procedimentos estéticos de alto custo, é preciso preparar o terreno: otimizar o aporte de proteínas, vitaminas e minerais, garantir a hidratação e modular o ambiente sistêmico, reduzindo a inflamação de baixo grau”, explica. “Essa base nutricional e metabólica também visa perpetuar a perda de peso, estimulando a construção de massa magra — um verdadeiro ativo biológico que acelera o metabolismo e funciona como poupança para uma velhice mais saudável e com melhor qualidade de vida”, completa.

Assim, de acordo com o especialista, é possível melhorar a saúde geral e transformar o corpo em um respondedor ideal aos estímulos estéticos. “A pele reflete o sucesso do equilíbrio interno. A verdadeira beleza e o ‘viço’ são manifestações de uma fisiologia otimizada”, diz.

O Dr. Guilherme Raule é médico pós-graduado em Endocrinologia, Nutrologia e Medicina do Metabolismo, com formações complementares em Nutrição para Obesidade e Tratamento Avançado do Metabolismo. À frente do Instituto Gama Raule, atua com cuidado médico integrado voltado à saúde, emagrecimento, estética e performance.

Acompanhamento contribui para perda de peso eficiente

Em média, 75% dos indivíduos que já fizeram dietas restritivas recuperam o peso perdido, conforme o estudo internacional “Dukan e Depois?”, divulgado pelo portal GShow. Para o Dr. Raule, o acompanhamento clínico e metabólico é um divisor de águas entre um processo de emagrecimento baseado em tentativa e erro — muitas vezes frustrante e insustentável — e uma abordagem científica, precisa e duradoura, centrada na saúde e na longevidade.

“O acompanhamento atua em quatro frentes fundamentais: diagnóstico, eficiência, sustentabilidade e biofeedback humano. Assim, o resultado vai além de um número na balança: é uma transformação refletida na estética, na performance, na vitalidade e na qualidade de vida”, resume.

Procedimentos estéticos completam resultados

O Instituto Gama Raule também atua com a abordagem estética pós-emagrecimento, que não deve ser vista como uma tentativa de “corrigir defeitos”, mas como uma extensão natural do processo de saúde — uma forma de harmonizar a aparência externa com o equilíbrio interno recém-conquistado.

“Essa visão anatômica e científica, que guia os protocolos contemporâneos, é o que permite resultados harmônicos, sutis e verdadeiramente integrados à nova realidade corporal do paciente”, comenta.

“O tratamento estético pós-emagrecimento deve ser entendido como a etapa final de um processo de reestruturação global, onde saúde, proporção e naturalidade caminham lado a lado”, reforça o médico.

Protocolos personalizados podem reduzir frustrações

Em média, 24% dos brasileiros já usaram alguma substância para emagrecer, segundo uma sondagem desenvolvida pelo Conselho Federal de Farmácia e Instituto Datafolha, com divulgação do portal Viva Bem. Nesse contexto, o Dr. Raule chama atenção para a dificuldade de adesão a longo prazo, que considera o elo mais frágil de qualquer tratamento.

“Com protocolos personalizados, o paciente deixa de ser um executor passivo de regras e se torna protagonista ativo na restauração da própria saúde. Essa mudança de mentalidade é o que sustenta a adesão verdadeira e os resultados que permanecem ao longo da vida”, explica.

Medicina e estética: um futuro integrado e regenerativo

Para o Dr. Guilherme Raule, o futuro da área não será definido por uma única tecnologia, mas por uma mudança de filosofia. “Estamos migrando da era da correção estética para a era da otimização biológica. A estética deixa de ser reativa — que intervém quando algo aparece — e passa a ser preditiva e regenerativa, atuando antes que os sinais se manifestem”, afirma.

O especialista acredita que o futuro da integração entre medicina e estética será preditivo, regenerativo e hiperpersonalizado. “Saímos da estética corretiva e entramos na biologia aplicada à beleza, em que exames genéticos, terapias celulares e sistemas inteligentes trabalham juntos para otimizar a fisiologia do paciente em um nível profundo”, conclui.

