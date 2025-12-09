Presidente da Alerj deverá comparecer à CPI do Crime Organizado

O presidente da CPI, Fabiano Contarato, e o relator, Alessandro Vieira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União-RJ), deverá comparecer à CPI do Crime Organizado para depor. A convocação do deputado estadual foi aprovada em reunião desta terça-feira (9). Já o ex-governador do estado entre 1998 e 2002, Anthony Garotinho, será convidado a falar à comissão.

Bacellar foi preso pela Polícia Federal no início de dezembro sob alegação de ter vazado informações sigilosas relacionada operação contra crime organizado. Nesta segunda-feira (8), a Alerj votou para que Bacellar seja solto.

O pedido da convocação dele (REQ 138/2025 - CPI do Crime Organizado) é do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

“A contribuição de Bacellar é imprescindível para que esta CPI possa construir um diagnóstico fidedigno acerca da ameaça representada pela infiltração econômica do crime organizado”, diz o requerimento.

O ex-governador Garotinho deve ser questionado sobre a infiltração do crime organizado nas estruturas estatais. Alessandro afirmou na reunião que o convidado “vem apresentando reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do estado do Rio de Janeiro”.

As datas dos depoimentos serão definidas pelo colegiado.