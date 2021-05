Deputados discutem turismo receptivo nesta quinta-feira

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (20) para discutir a Medida Provisória 1040/21 e a possibilidade de se incluir o setor do Turismo Receptivo no elenco dos beneficiários de facilitação do comércio exterior.

De acordo com o deputado Otávio Leite (PSDB-SP), "o turismo é uma das atividades mais relevantes da economia nacional, em virtude da sua capacidade de criação e de manutenção de postos de trabalho, de geração de renda e de indução ao desenvolvimento."

Foram convidados:

- um representante do Ministério da Economia;

- o diretor do Departamento de Atração de Investimentos do Ministério do Turismo, João Daniel Ruettimann;

- o diretor de Gestão Corporativa da Agência Brasileira de Promoção do Turismo (Embratur), Edson Cavalcante de Queiroz Junior;

- o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Manoel Linhares;

- o diretor da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Alexandre Sampaio de Abreu;

- o vice-presidente do Brasil Convention & Visitors Bureau, Roberto Fagundes;

- a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Magda Nassar;

- o presidente da Associação Brasileira de Turismo Receptivo Internacional (Bito), Salvador Saladino; e

- o presidente do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), Orlando de Souza.

A audiência pública ocorre no plenário 7, às 10 horas.