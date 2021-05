Comissão aprova projeto que veda corte em bolsas de pesquisa durante pandemia

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (19) o Projeto de Lei 4108/20, que proíbe qualquer corte na concessão de bolsas de pesquisa na educação superior durante o enfrentamento de situação de emergência na saúde, como é o caso atualmente da pandemia causada pelo novo coronavírus.

A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Rogério Correia (PT-MG). Ele fez ajustes no texto original do senador Jayme Campos (DEM-MT) para preservar também as bolsas de graduação – antes, só as de mestrado e doutorado estavam garantidas – e retirar referências ao decreto do Congresso Nacional que tratou da Covid-19 e já perdeu vigência.

O substitutivo aprovado veda a interrupção de pagamento e o cancelamento de bolsas de estudo e de apoio financeiro concedidos no âmbito de programas e normas federais e alcança o fomento à iniciação científica e tecnológica, à docência, à especialização em residência médica e multiprofissional em saúde.

A proibição da interrupção no pagamento das bolsas não valerá para os casos de desligamento voluntário do estudante; de encerramento do curso ou programa; ou de decisão fundamentada da instituição de ensino.

Tramitação

O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o Plenário.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei