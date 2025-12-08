Terça, 09 de Dezembro de 2025
Podcast da Udesc Cefid sobre fisioterapia e reabilitação conclui primeira temporada

Foto: Divulgação / UdescO Essências Cast, podcast produzido no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de San...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
08/12/2025 às 20h02
Podcast da Udesc Cefid sobre fisioterapia e reabilitação conclui primeira temporada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Udesc

O Essências Cast, podcast produzido no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Florianópolis, já está com sua primeira temporada completa no ar, com 11 episódios disponíveis no Spotify e no YouTube .

O podcast foi criado neste ano pelo programa de extensão Essências da Reabilitação para discutir tópicos sobre a prática clínica de fisioterapeutas e promover divulgação científica sobre fisioterapia e reabilitação.

“Encerramos a primeira temporada do Essências Cast com a sensação nítida de que construímos algo maior do que um podcast: criamos um espaço de encontro, de escuta e de aprendizado. Um espaço onde as pessoas puderam sentir, transformar, explorar e conectar — exatamente como planejamos quando o projeto nasceu”, avalia a coordenadora do Essências da Reabilitação e anfitriã do Essências Cast, professora Manuela Karloh.

“Ao longo dos episódios, demos voz a estudantes, profissionais, pesquisadores e pessoas reais que vivem a reabilitação como processo, não como protocolo. Conversamos sobre motivação, pós-graduação, prescrição de exercícios, gestão, posicionamento digital, reabilitação. E, em cada conversa, percebemos como o Essências Cast se tornou um laboratório vivo do que acreditamos: reabilitação é, antes de tudo, relação e significado”, destaca a docente, que atua no Departamento de Fisioterapia da Udesc Cefid e no Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) .

De acordo com ela, “encerrar esta temporada é, ao mesmo tempo, fechar um ciclo e abrir outros tantos. Somos gratos a cada convidado, ouvinte, aluno e colaborador que fez parte desse início. A essência do Essências Cast está justamente nisso: na soma de mundos que se encontram”.

Para 2026, Manuela afirma que a segunda temporada do Essências Cast “já nasce mais madura — com novas vozes, temas ampliados, mais participação dos estudantes e ainda mais alinhamento com nossa filosofia do Essências da Reabilitação”.

Estúdio no próprio centro

As gravações do Essências Cast ocorrem no estúdio de podcast da Udesc Cefid, que fica no Anexo 3 (Casa de Pedra, Rua São Cristóvão, nº 275, Bairro Coqueiros) e foi montado neste ano pelo grupo de pesquisa Fisioterapia C a rdiopulmonar , em ação realizada pela professora Manuela Karloh e pelos professores Marlus Karsten e Darlan Matte com recursos do Programa de Apoio à Pesquisa (PAP), da Udesc e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail  [email protected]  e pelo  perfil do Essências da Reabilitação no Instagram .

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid
Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt
E-mail: [email protected]
Telefone/WhatsApp: (48) 3664-8637


