Governo do Estado realizou etapa de encerramento do Circuito Gaúcho de Surf 2025, em Torres

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou, no sábado (6/12) e no domingo (7/12), a sexta e última etapa do Circuito Gaúcho de Surf 2025, na Praia da Guarita, em Torres. A atividade ocorreu em parceria com a Federação Gaúcha de Surf (FGS) e foi financiada por meio do Programa Pró-Esporte RS, que ofereceu estrutura, suporte técnico-operacional e isenção da taxa de inscrição para todos os atletas filiados à FGS, incentivando a participação e o surgimento de novos talentos.

Desde 2024, o Pró-Esporte RS investiu R$ 400 mil no Circuito Gaúcho de Surf. A iniciativa demonstra como o apoio do governo pode ampliar o acesso ao esporte, fomentar a descoberta de novos surfistas e fortalecer a cadeia econômica e turística ligada à modalidade.

A etapa final reuniu competidores das categorias de base Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, masculino e feminino, e faz parte de um circuito que ajuda os jovens surfistas a evoluírem na modalidade e descobrir novos talentos. A temporada percorreu Torres, Tramandaí e Xangri-Lá, com participação de 350 atletas e aproximadamente 60 profissionais, entre técnicos, juízes e equipes de apoio.

Participação de público

Durante as seis etapas do circuito, foram realizadas três etapas da categoria Master e três das categorias de base. O evento ocorreu em um final de semana ensolarado em Torres, com mar favorável, que proporcionou ótimas condições para as disputas e grande presença de público.

Segundo estimativa da FGS, na última etapa mais de 1,5 mil pessoas acompanharam a competição presencialmente na praia, enquanto ao longo das seis etapas do circuito a transmissão pelo canal oficial no YouTube alcançou um público acumulado de cerca de 13 mil espectadores.

O Programa

Desde 2019, o Pró-Esporte RS se consolidou como uma das principais políticas públicas de fomento ao esporte no Estado, com investimento de mais de R$ 170 milhões. O programa ampliou de forma significativa o número de modalidades atendidas, passando de 14 para mais de 60. Os projetos aprovados chegaram a mais de 700. Atualmente, o investimento é de R$ 35 milhões anuais.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, esteve presente ao evento e destacou o papel do Estado no incentivo ao esporte e às novas gerações. Ele ressaltou que o programa não se limita a financiar competições, mas viabiliza oportunidades para jovens, clubes e comunidades de todo o Estado. "Programas como o Pró-Esporte apoiam entidades e atletas, sendo esse trabalho fundamental para o futuro do esporte gaúcho", concluiu.

Encerramento e resultados

Após as baterias decisivas, foram definidos os campeões estaduais de cada categoria, consolidando o circuito como espaço de fomento e revelação de surfistas gaúchos.

Sub-18 Masculino: 1º Pedro Sommer, 2º Lucas Leal, 3º Lorenzo Sousa, 4º Davi Ferreira

