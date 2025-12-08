Terça, 09 de Dezembro de 2025
Governo do Estado realizou etapa de encerramento do Circuito Gaúcho de Surf 2025, em Torres

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou, no sábado (6/12) e no domingo (7/12), a sexta e última etapa do Cir...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 18h42
Praia da Guarita foi cenário da sexta e última etapa do Circuito Gaúcho de Surf 2025 -Foto: Dilvulgacao FGS

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizou, no sábado (6/12) e no domingo (7/12), a sexta e última etapa do Circuito Gaúcho de Surf 2025, na Praia da Guarita, em Torres. A atividade ocorreu em parceria com a Federação Gaúcha de Surf (FGS) e foi financiada por meio do Programa Pró-Esporte RS, que ofereceu estrutura, suporte técnico-operacional e isenção da taxa de inscrição para todos os atletas filiados à FGS, incentivando a participação e o surgimento de novos talentos.

Desde 2024, o Pró-Esporte RS investiu R$ 400 mil no Circuito Gaúcho de Surf. A iniciativa demonstra como o apoio do governo pode ampliar o acesso ao esporte, fomentar a descoberta de novos surfistas e fortalecer a cadeia econômica e turística ligada à modalidade.

A etapa final reuniu competidores das categorias de base Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18, masculino e feminino, e faz parte de um circuito que ajuda os jovens surfistas a evoluírem na modalidade e descobrir novos talentos. A temporada percorreu Torres, Tramandaí e Xangri-Lá, com participação de 350 atletas e aproximadamente 60 profissionais, entre técnicos, juízes e equipes de apoio.

Participação de público

Durante as seis etapas do circuito, foram realizadas três etapas da categoria Master e três das categorias de base. O evento ocorreu em um final de semana ensolarado em Torres, com mar favorável, que proporcionou ótimas condições para as disputas e grande presença de público.

Segundo estimativa da FGS, na última etapa mais de 1,5 mil pessoas acompanharam a competição presencialmente na praia, enquanto ao longo das seis etapas do circuito a transmissão pelo canal oficial no YouTube alcançou um público acumulado de cerca de 13 mil espectadores.

O Programa

Desde 2019, o Pró-Esporte RS se consolidou como uma das principais políticas públicas de fomento ao esporte no Estado, com investimento de mais de R$ 170 milhões. O programa ampliou de forma significativa o número de modalidades atendidas, passando de 14 para mais de 60. Os projetos aprovados chegaram a mais de 700. Atualmente, o investimento é de R$ 35 milhões anuais.

O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, esteve presente ao evento e destacou o papel do Estado no incentivo ao esporte e às novas gerações. Ele ressaltou que o programa não se limita a financiar competições, mas viabiliza oportunidades para jovens, clubes e comunidades de todo o Estado. "Programas como o Pró-Esporte apoiam entidades e atletas, sendo esse trabalho fundamental para o futuro do esporte gaúcho", concluiu.

Encerramento e resultados

Após as baterias decisivas, foram definidos os campeões estaduais de cada categoria, consolidando o circuito como espaço de fomento e revelação de surfistas gaúchos.

  • Sub-18 Masculino:1º Pedro Sommer, 2º Lucas Leal, 3º Lorenzo Sousa, 4º Davi Ferreira
  • Sub-16 Masculino:1º Lorenzo Sousa, 2º Lucas Leal, 3º Pedro Sommer, 4º Miguel Kaster
  • Sub-14 Masculino:1º Lucas Leal, 2º Pedro Sommer, 3º Lorenzo Sousa, 4º Miguel Kaster
  • Sub-12 Masculino:1º Fellipe Bado, 2º João Faust, 3º Vinícius Kollet, 4º Isaque Costa
  • Sub-10 Masculino:1º João Faust, 2º Segundo Bado, 3º Pedro Gabriel, 4º Vinicius Kollet
  • Sub-18 Feminino:1º Clarissa Tasca, 2º Maria Clara, 3º Carmela Beituni, 4º Antonella Faust
  • Sub-16 Feminino:1º Clarissa Tasca, 2º Maria Clara, 3º Carmela Beituni, 4º Antonella Faust
  • Sub-14 Feminino:1º Clarissa Tasca, 2º Maria Clara, 3º Carmela Beituni, 4º Thaylu Paiani
  • Sub-12 Feminino:1º Maria Clara, 2º Antonella Faust, 3º Cecilia Silveira, 4º Maria Cecilia
  • Sub-10 Feminino:1º Antonella Faust, 2º Alice Elz, 3º Manu Rocha, 4º Lauren Rodrigues

Texto: Ascom SEL
Foto: Secom

