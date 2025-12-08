Terça, 09 de Dezembro de 2025
Marcio Bittar cobra apoio a Bolsonaro

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Marcio Bittar (PL-AC) declarou que mantém seu apoio a Jair Bolsonaro e que seguirá...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/12/2025 às 18h13
Marcio Bittar cobra apoio a Bolsonaro
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Marcio Bittar (PL-AC) declarou que mantém seu apoio a Jair Bolsonaro e que seguirá alinhado às posições do ex-presidente nas próximas eleições. Ao lembrar do apoio que recebeu de Bolsonaro em 2018, quando concorreu ao Senado pelo Acre, Bittar afirmou que sua eleição foi resultado direto do engajamento de Bolsonaro na sua campanha.

— Se não fosse o presidente Bolsonaro, eu não teria levado. Como é que eu posso esquecer de quem me ajudou, de quem me abraçou? Por isso eu digo que eu posso ter todos os defeitos de todo ser humano, mas um deles eu procuro não ter, que é o pecado da ingratidão. Como já disse aqui, em abril de 2023, eu continuo com o Bolsonaro e, se ele não for candidato, [apoiarei] quem ele apontar. Na eleição mais diferente de todas do Brasil, ele chegou à presidência [em 2018] e levantou um monte de colegas que hoje estão aqui [no Congresso] — disse.

O senador criticou parlamentares que, segundo ele, se elegeram com o apoio de Bolsonaro e agora evitam apoioar o ex-presidente publicamente. Bittar também defendeu a atuação do ex-presidente em pautas econômicas e no combate à corrupção. Segundo ele, Bolsonaro é alvo de perseguição e não houve tentativa de golpe de Estado no país.

— Qualquer pessoa no Brasil, se não for um militante de esquerda, sabe que não houve tentativa de golpe no Brasil. Ele está pagando por um crime que não ocorreu. E aí, quando eu falo do silêncio criminoso, é [o silêncio] de pessoas que se elegeram à custa dele e que agora se silenciam.

