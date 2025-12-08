Terça, 09 de Dezembro de 2025
Com SUS Gaúcho, Hospital de Parobé realiza 2 mil consultas e 423 cirurgias de joelho em menos de três meses

Com recursos do SUS Gaúcho, programa do governo do Estado, foram realizadas até domingo (7/12) mais de duas mil consultas e 423 cirurgias de joelho...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 18h13
Secretária Arita visita hospital de Parobé e cumprimenta paciente beneficiado pelo SUS Gaúcho com cirurgia de joelho -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Com recursos do SUS Gaúcho, programa do governo do Estado, foram realizadas até domingo (7/12) mais de duas mil consultas e 423 cirurgias de joelho no Hospital São Francisco de Assis, em Parobé. A instituição realiza, desde outubro, um mutirão para reduzir a espera de pacientes em uma das principais filas por consultas no Estado. Na tarde desta segunda-feira (8/12), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitou o local, conversou com pacientes e conheceu a rotina de atendimentos.

De acordo com a direção, em outubro, 506 pacientes foram atendidos entre primeiras consultas e retornos. Outros 1.244 foram atendidos em novembro e mais 311, nos primeiros sete dias de dezembro. Ao todo, 2.061 pessoas foram beneficiadas pelo SUS Gaúcho, uma vez que deixaram a fila de espera por consulta.

“Nós sempre olhamos esta instituição pelo potencial de incremento e ampliação de serviços. Hoje, podemos ver isso se concretizar. Fizemos questão de vir aqui porque este hospital é o que está fazendo o maior número de cirurgias de joelho no Rio Grande do Sul. Precisávamos agradecer por este trabalho”, salientou Arita.

Para o operador de máquinas Anaurelino Carrício, de 70 anos, morador do município de Portão, o mutirão representa o fim de uma espera de cinco anos na fila. No domingo (7/12), ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Ainda precisará passar por outro procedimento, no joelho direito, mas disse já estar feliz com o resultado. “Não queria parar de trabalhar, por isso, tomava remédios para a dor. Se não tomasse, não aguentava o dia. Era muito difícil”, relatou.

“Atingir esse volume de consultas e cirurgias em tão pouco tempo foi, sem dúvida, um grande desafio. Isso só está sendo possível porque temos uma equipe administrativa e assistencial trabalhando em total sintonia”, disse o diretor do Hospital São Francisco de Assis, João Schmitt. “Todos estão profundamente comprometidos, atuando em sábados, domingos e feriados, com o objetivo de garantir que os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) recebam o atendimento que precisam”, acrescentou.

SUS Gaúcho

Lançado em setembro, o SUS Gaúcho é um programa estratégico do governo do Estado que irá garantir um investimento extra na saúde do Rio Grande do Sul de R$ 1,025 bilhão até o final de 2026. A principal meta é reduzir em 70% as filas por consultas especializadas no SUS.

Em 45 dias, de outubro a dezembro, o programa elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%. Com mais disponibilidade de atendimento, a fila por uma consulta foi reduzida em 27,2% no caso de ortopedia e em 43% em oftalmologia.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

