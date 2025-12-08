Legislativo aprova texto que autoriza repasse ao hospital de Coronel Bicaco

Plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de maneira unânime, o Projeto de Lei nº 083/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (1/12), o Projeto de Lei (PL) nº 083/2025, autorizando o Poder Executivo a transferir recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), em Coronel Bicaco.

O valor total previsto no PL é de R$ 220 mil. Para o pagamento das despesas de custeio (folha de pessoal, encargos e gastos de manutenção em geral), referentes ao mês de novembro de 2025, serão utilizados R$ 111.300,00.

O montante de R$ 108.700,00 cobrirá os débitos relativos aos plantões médicos prestados na AHSAP, no período de 1 a 28 de novembro deste ano.

Intervenção administrativa

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.