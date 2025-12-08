Terça, 09 de Dezembro de 2025
Governo do Estado destina R$ 1,12 milhão para aquisição de mamógrafo que irá qualificar atendimento do Hospital Sapiranga

Em evento realizado nesta segunda-feira (8/12), em Sapiranga, o governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, assi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 17h59
Equipamento permitirá maior precisão diagnóstica e otimização da estrutura de atendimento -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Em evento realizado nesta segunda-feira (8/12), em Sapiranga, o governo do Estado, por meio da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, assinou convênio que destina recursos para o Hospital Sapiranga adquirir um novo mamógrafo para a instituição. O equipamento vai melhorar a qualidade do atendimento e contribuir para o diagnóstico precoce do câncer de mama na região.

Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, serão destinados R$ 1,12 milhão para a compra de um equipamento digital mais moderno que vai ampliar o número de exames que podem ser realizados pela instituição. Os recursos serão repassados em parcela única pelo governo estadual.

Sapiranga tem governo do Estado. O hospital do município é uma instituição privada de caráter filantrópico que é referência em atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para as cidades de Sapiranga, Araricá e Nova Hartz. Atualmente, realiza aproximadamente 6 mil exames de mamografia por ano.

Prevenção é essencial no tratamento do câncer de mama

Arita destacou a importância do mamógrafo para a qualificação dos serviços do hospital. "Estamos muito felizes em assinar este convênio, pois a prevenção é fundamental. Realizar o exame em tempo oportuno é essencial para evitar que, já com o câncer avançado, o paciente tenha mais dificuldade de tratamento e de cura", afirmou.

Com a chegada do novo equipamento, será possível ampliar a oferta de exames em cerca de 50%, possibilitando maior cobertura assistencial, redução do tempo de espera e mais agilidade noatendimentoà demanda. Além disso, o mamógrafo digital aprimora a experiência das pacientes e proporciona resultados com maior precisão. O diagnóstico precoce favorece melhores desfechos clínicos no tratamento do câncer de mama.

A diretora executiva do Hospital Sapiranga, Elita Hermann, agradeceu o investimento e pontuou a diferença que o mamógrafo vai fazer na vida da população. “É de uma importância muito grande a aquisição desse equipamento, pois ele vai trazer mais qualidade e otimizar a estrutura de atendimento”, disse.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

