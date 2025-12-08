Vereador bicaquense requereu providências quanto aos cães de rua

A quantidade, os transtornos e os ataques promovidos por cães de rua pautaram a manifestação do vereador Marcos Rutili (UNIÃO) no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (1/12).

O edil revelou que já procurou o setor competente da Prefeitura Municipal e solicitou providências. Ele explicou que a responsabilidade por animais soltos em vias públicas é primariamente do tutor. — Eu quero esclarecer para a população entender e a gente vai cobrar dos órgãos competentes que se tome alguma iniciativa — ponderou.

Marcos Rutili relatou que já interveio em dois episódios em que cães de rua tentavam morder pessoas. — Isso está se tornando um problema — lamentou. Fazendo a leitura de um trecho da legislação vigente, o vereador ressaltou que o proprietário do cachorro pode ser multado e responsabilizado civilmente por danos causados. Ele ainda citou algumas situações que caracterizam maus-tratos aos cães.

O edil disse que animais de rua também são responsabilidade do Município, pois não existe em Coronel Bicaco um órgão específico, como o IBAMA, por exemplo. Marcos Rutili sugeriu a realização de campanhas de conscientização em escolas e comunidades com o intuito de reduzir o número de cães soltos na cidade. — Existe lei aprovada, é só fazer funcionar. Que o Executivo chame os responsáveis por este setor e coloque fazer a função deles — concluiu.

