Coronel Bicaco: Vereador destaca contratação de fonoaudiólogo para trabalhar na SMS

No seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (1/12), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) mencionou a lei que dispõe sobre a contratação de profissional de fonoaudiologia para atuar na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

— Desde o início do ano venho batendo nessa tecla. Fico feliz que agora vai ser contratada — frisou o emedebista. Ele acrescentou que a fonoaudióloga trabalhará em conjunto com outros profissionais da SMS, o que qualificará o atendimento aos pacientes.

O edil – que também é motorista da SMS – afirmou que muitos bicaquenses são transportados até outras cidades para consultas e tratamentos na área de fonoaudiologia.

