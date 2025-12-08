Terça, 09 de Dezembro de 2025
Edil solicita indicação de servidor para zeladoria do parque da FENAMATE em Coronel Bicaco

Proposição n° 048/2025 foi aprovada por unanimidade na segunda-feira (1/12)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
08/12/2025 às 17h48
Edil solicita indicação de servidor para zeladoria do parque da FENAMATE em Coronel Bicaco
Vereador Luiz Flávio Rangel afirmou que apresentou a solicitação atendendo aos pedidos de pessoas que frequentam o espaço público (Foto: Diones Roberto Becker)

Por meio de proposição, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) reivindicou que a Administração Municipal designe um servidor para realizar, continuamente, trabalhos de limpeza e conservação do parque da FENAMATE.

O progressista afirmou que apresentou a solicitação atendendo aos pedidos de pessoas que frequentam o espaço público para momentos de lazer e recreação. — Nós temos um belo parque, e muitas cidades não têm — salientou. Ele aproveitou para demandar melhorias na infraestrutura da entrada do parque.

Posta em votação, a Proposição n° 048/2025 foi aprovada por unanimidade na sessão ordinária de segunda-feira (1/12).

 

