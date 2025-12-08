Terça, 09 de Dezembro de 2025
Governo do Estado destina R$ 3,8 milhões para reformas no Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado

O governo do Estado formalizou, nesta segunda-feira (8/12), a destinação de R$ 3,8 milhões para o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. As porta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/12/2025 às 17h08
Governo do Estado destina R$ 3,8 milhões para reformas no Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado
Secretária Arita Bergmann (C) com autoridades de Gramado no ato de assinatura -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado formalizou, nesta segunda-feira (8/12), a destinação de R$ 3,8 milhões para o Hospital Arcanjo São Miguel, de Gramado. As portarias que autorizam o investimento foram assinadas pela secretária da Saúde, Arita Bergmann. Os recursos serão aplicados na construção de quatro salas no bloco cirúrgico e na implementação do serviço de hemodiálise, que não é oferecido no município atualmente.

“São obras muito importantes, a partir de um esforço conjunto entre o Estado, a prefeitura de Gramado e o Hospital Arcanjo São Miguel, que irão ampliar e qualificar os serviços de saúde para a região”, afirmou Arita.

Os investimentos do governo são provenientes do Programa Avançar Mais na Saúde, que tem como objetivo qualificar a rede hospitalar do Rio Grande do Sul. Serão destinados R$ 2,09 milhões para a implementação do serviço de hemodiálise e R$ 1,71 milhão para a reforma do bloco cirúrgico, obra que contará também com contrapartida de R$ 1,5 milhão da prefeitura.

“Acreditamos sempre na melhoria do atendimento e na ampliação dos serviços oferecidos para a população. Gramado tem mais de 40 mil habitantes, mas recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano e muitas pessoas de cidades da região que trabalham no município. O nosso hospital atende a todos”, destacou o prefeito Nestor Tissot.

Referência regional

O Hospital Arcanjo São Miguel é um hospital geral de médio porte, referência em áreas como traumato-ortopedia e na linha de cuidados para acidente vascular cerebral (AVC). Em 2024, a prefeitura de Gramado concluiu a compra da instituição e selecionou o Grupo Ana Nery para a gestão dele.

“Com esse investimento, a qualidade do serviço oferecido pelo hospital muda de nível e irá garantir melhor atendimento para o público da região”, apontou o diretor administrativo do hospital, Luciano Gonçalves.

Mais investimentos

Além das portarias assinadas nesta segunda-feira, o Hospital Arcanjo São Miguel recebeu do Estado um investimento de R$ 1,07 milhão para a compra de microscópio cirúrgico. O investimento total do governo na instituição soma R$ 4,89 milhões.

Também foram destinados R$ 350 mil para a ampliação do Posto de Saúde Pórtico Nailor Balzaretti, que faz parte da Rede Bem Cuidar. O município também recebeu R$ 50 mil para a compra de equipamentos odontológicos e qualificação do atendimento em saúde bucal.

Desde 2022, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gramado é um Centro Macrorregional do Programa TEAcolhe, que garante cuidado especializado para pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Em outubro de 2025, A Apae assinou um novo contrato com o Estado para ser também um centro de atendimento em saúde (CAS) do programa, que deve iniciar os atendimentos em janeiro de 2026. O valor do repasse mensal no novo contrato será de R$ 100 mil.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

