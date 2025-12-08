Terça, 09 de Dezembro de 2025
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei garante criação de estratégia de saúde específica para mulheres alcoolistas

O presidente Lula sancionou na última sexta-feira (5) uma lei que determina a criação, no sistema público de saúde, de uma estratégia específica pa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/12/2025 às 14h18
Lei garante criação de estratégia de saúde específica para mulheres alcoolistas
Norma exige assistência multiprofissional a mulheres dependentes de álcool na rede pública - Foto: Adobe Stock

O presidente Lula sancionou na última sexta-feira (5) uma lei que determina a criação, no sistema público de saúde, de uma estratégia específica para mulheres usuárias e dependentes de álcool, em especial as gestantes e puérperas (que acabaram de dar à luz).

Publicada na edição desta segunda-feira (8) doDiário Oficial da União, a Lei 15.281 também exige que seja prestada assistência de forma multiprofissional e interdisciplinar a esse público. As determinações são inseridas na lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas ( Lei 11.343, de 2006 ).

A nova norma é originada do Projeto de Lei (PL) 2.880/2023 , de autoria do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). O autor do PL destacou que a lei pode proporcionar melhoria no atendimento e suporte às mulheres alcoolistas, oferecendo cuidados mais adequados e especializados. Ele ressaltou também a necessidade de um tratamento mais abrangente e eficaz, que considera as necessidades específicas das mulheres.

No Senado, o projeto foi aprovado em novembro do ano passado. Em seu parecer, a relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), lembrou que as mulheres enfrentam estigma social quando buscam ajuda contra a dependência de álcool, situação que pode ser agravada pelo trabalho de muitas delas no cuidado de filhos e familiares. Para a senadora, a lei vai garantir segurança jurídica e continuidade das ações governamentais.

“A criação de programas especializados para mulheres alcoolistas poderá fomentar redes de atenção que ofereçam desde acolhimento humanizado até estratégias de reinserção social e laboral, com foco na reconstrução de vínculos familiares, proteção dos filhos e promoção da autonomia. Essa abordagem integrada é essencial para romper ciclos de exclusão e violência, garantir o direito à saúde e promover uma sociedade mais justa e igualitária”, argumentou Damares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Marcio Bittar cobra apoio a Bolsonaro

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Marcio Bittar (PL-AC) declarou que mantém seu apoio a Jair Bolsonaro e que seguirá...

 O senador Esperidião Amin é relator setorial de defesa no Orçamento de 2026 - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Orçamento 2026: relator setorial quer recomposição de texto original da defesa

O relator setorial de defesa do Orçamento de 2026 ( PLN 15/2025 ), senador Esperidião Amim (PP-SC), pediu para que o relator-geral do Orçamento, de...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Izalci alerta para prejuízo no BRB e relaciona caso a apuração da CPMI do INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que a situação financeira do Banco de Brasília (BRB) ...

 A nova lei teve origem em projeto da senadora licenciada Margareth Buzetti - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Lei fortalece combate a crimes sexuais contra vulneráveis e amplia proteção a vítimas

Já está em vigor a Lei 15.280, de 5 de dezembro de 2025 , que aumenta as penas dos crimes sexuais contra vulneráveis, determina a extração de DNA d...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Humberto Costa cobra regulação para streaming

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (8), o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que a indicação do filmeO Agente Secretoe do ator ...

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 22°
20° Sensação
1.72 km/h Vento
99% Umidade
100% (47.09mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quarta
17° 13°
Quinta
28° 12°
Sexta
24° 14°
Sábado
24° 17°
Domingo
30° 17°
Últimas notícias
Política Há 7 minutos

No Dr com Demori, historiador analisa política e desafios para 2026
Esportes Há 7 horas

Arrascaeta é escolhido como craque do Prêmio Brasileirão 2025
Economia Há 7 horas

Haddad diz que aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões
Economia Há 7 horas

Haddad: Câmara deve votar projeto de devedores contumazes nesta terça
Câmara Há 10 horas

Comissão aprova inclusão da podologia na lista de serviços sujeitos ao ISS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -0,27%
Euro
R$ 6,31 -0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,063,31 -0,78%
Ibovespa
158,187,44 pts 0.52%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6897 (08/12/25)
03
19
35
75
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3557 (08/12/25)
05
06
07
09
10
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias