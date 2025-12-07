Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fortaleza e Ceará são rebaixados na última rodada do Brasileirão 2025

Inter e Vitória contam com resultados paralelos e seguem na elite

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/12/2025 às 19h31

O Fortaleza perdeu de virada para o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), por 4 a 2, e vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. O Leão vinha de uma recuperação incrível no campeonato, com nove jogos de invencibilidade e quatro vitórias seguidas. Mas a derrota na tarde deste domingo (7) deixou a equipe na 18ª posição, com 43 pontos.

Aos 16 minutos de jogo, Breno Lopes acertou um belo chute na entrada da área e abriu o placar. Nos acréscimos da etapa inicial, aos 49, Montoro colocou com categoria no ângulo para empatar a partida. Aos 2 minutos da etapa final, Vitinho cruzou e Arthur Cabral virou para o Botafogo. Aos 6 minutos, ocorreu uma lance incrível. Depois da finalização do Fortaleza, a bola bateu no braço de Barrera dentro da área. No contra-ataque rápido, os cariocas fizeram o terceiro gol com o mesmo Barrera. Só que o árbitro, auxiliado pelo VAR, anulou o gol e marcou o pênalti para o Fortaleza. Aos 10 minutos, Bareiro bateu e empatou o jogo em 2 a 2. Aos 38 minutos, Santi cobrou escanteio e Marçal mandou de cabeça para o fundo da rede para ampliar o placar. Já nos acréscimos, Mateo Ponte definiu o contra-ataque e fez 4 a 2. O Botafogo finalizou o torneio na 6ª posição com 63 e aguarda o final da Copa do Brasil para saber se jogará a Pré-Libertadores ou já entrará direto na fase de grupos do torneio continental em 2026.

A outra vaga do Z-4 ficou com o Ceará. O Vozão perdeu de virada por 3 a 1 para o Palmeiras, no Castelão lotado, e vai jogar a Série B do futebol brasileiro em 2026.

O Vozão saiu na frente no duelo desta tarde com o centroavante Pedro Raul, aos 11 minutos. Lucas Mugni cobrou falta na segunda trave, Willian Machado escorou para o meio e o artilheiro definiu. Mas logo, aos 16 minutos, o Palmeiras empatou. Bruno Fuchs cruzou e Facundo Torres definiu. Na etapa final, aos 15 minutos, Ramón Sosa cobrou falta no canto e definiu a virada do Verdão. Aos 19 minutos, o Palmeiras ainda marcou mais um com Flaco López. Jefté cruzou e o artilheiro argentino fez o 3 a 1. Com os resultados, o Ceará fechou na 17ª posição com 43 pontos. O Palmeiras, que já era vice-campeão brasileiro, fechou o Nacional com 76 pontos.

Além da dupla cearense, Sport e Juventude (já rebaixados há mais tempo) estarão na Série B em 2026.

Vitória bate São Paulo e escapa do rebaixamento

O Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0, no Estádio Barradão, em Salvador, e conseguiu se manter na Série A do Brasileirão para 2026. O gol dos baianos foi marcado aos 22 minutos da etapa final. Após boa troca de passes, Kayzer tocou para Fabri. Ele ajeitou e deu boa assistência para Baralhas fazer o gol. Com o resultado, o Vitória foi aos 46 pontos e subiu para a 15ª posição. O São Paulo finalizou o campeonato na 8ª posição, com 51 pontos. Dessa forma, o Tricolor Paulista ainda aguarda o final da Copa do Brasil para saber se irá disputar a Pré-Libertadores ou a Sul-Americana em 2026. Para jogar a principal competição continental, o São Paulo precisa que o Cruzeiro ou o Fluminense vença a Copa do Brasil.

Inter bate Bragantino no sufoco e segue na Elite do Brasileirão

O Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na tarde deste domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão 2025. Dessa forma, jogará a Série A do Nacional em 2026. O Colorado fechou o torneio com 44 pontos, na 16ª posição. Além da vitória do Inter, o clube de Porto Alegre precisou contar com a vitória do Palmeiras sobre o Ceará, por 3 a 1, e com a vitória do Botafogo, no Rio de Janeiro, por 4 a 2 sobre o Fortaleza. O Bragantino ficou na 9ª posição, com 49 pontos.

Os gols da vitória do Inter foram marcados pelo zagueiro Mercado, de cabeça, aos quatro minutos da etapa final, Alan Patrick, de pênalti, aos 31 minutos, e Carbonero, em rápido contra-ataque, aos 35. Aos 42 minutos, Jhon Jhon ainda teve tempo para descontar para o Bragantino.

Outros resultados

Fluminense 2 x 0 Bahia

Corinthans 1 x 1 Juventude

Atlético-MG 5 x 0 Vasco

Sport 0 x 4 Grêmio

Santos 3 X 0 Cruzeiro

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 23 horas

Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo

Além da brasileira, 4 japonesas e uma australiana foram à final
Esportes Há 24 horas

Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino

Seleção faz 3 a 0 em Portugal na decisão e fatura taça

 Maior aporte permitiu expandir de 14 para 60 o número de modalidades contempladas com investimento do governo do Estado -Foto: Luís André Pinto/Secom
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social

Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte RS consolidou-se como uma das principais políticas públicas de foment...
Esportes Há 2 dias

Fifa anuncia horário e local da final da Copa do Mundo 2026

Decisão do título será no mesmo palco da estreia do Brasil
Esportes Há 2 dias

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleção busca o hexacampeonato

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias