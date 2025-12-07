Everton Della Libera é eleito vereador em Braga

Neste domingo (07/12/2025), o eleitorado de Braga escolheu o candidato Everton Della Libera como novo integrande do Poder Legislativo local.

Os trabalhos foram presididos pela juíza eleitoral, dra. Ezequiela Basso Bernardi Possani, auxiliada pela equipe da 140ª Zona Eleitoral, sediada no município de Coronel Bicaco e por servidores do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul).

Esta eleição suplementar decorre do falecimento do vereador Bolívar Della Libera em 24/07/2025, no primeiro ano do atual mandato e pela inexistência de suplente do mesmo partido.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estabelece que o mandato obtido no sistema proporcional, pertence ao mesmo partido político pelo qual o parlamentar foi eleito. Por isto é inviável que a vaga seja ocupada por parlamentar de partido diverso daquele que obteve o mandato na eleição e a que pertencia o titular do cargo eletivo.

Apenas duas candidaturas concorreram à vaga, representando o PP (Partido Progressista): Vitória Caroline Della Libera e Everton Della Libera.

Redação: Roberto Carlos Raymundo, com informações do TSE

