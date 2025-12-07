Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil é campeão mundial de Futsal Feminino

Seleção faz 3 a 0 em Portugal na decisão e fatura taça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/12/2025 às 12h31

O Brasil é campeão mundial de futsal feminino. Na manhã deste domingo (7), a seleção bateu Portugal por 3 a 0 e ficou com o título em Manila, nas Filipinas. A equipe fechou essa, que foi primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal organizada pela Fifa, com 100% de aproveitamento.

O primeiro gol da decisão foi de Emilly Marcondes. Ela recebeu o passe de Ana Luiza e bateu firme para abrir o placar. O gol levou a brasileira à liderança da artilharia geral, com 7 gols, ao lado da espanhola Irene Córdoba e da portuguesa Lídia Moreira . A Chuteira de Ouro ficou com a brasileira no desempate (a quantidade de assistências). Emilly também recebeu o prêmio de melhor jogadora da competição. Logo no começo da etapa final,

Amandinha, que já foi a melhor do mundo por oito vezes, aproveitou o rebote da goleira e ampliou. Débora Vanin aproveitou erro das adversárias e definiu o jogo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 17 horas

Fortaleza e Ceará são rebaixados na última rodada do Brasileirão 2025

Inter e Vitória contam com resultados paralelos e seguem na elite
Esportes Há 23 horas

Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo

Além da brasileira, 4 japonesas e uma australiana foram à final

 Maior aporte permitiu expandir de 14 para 60 o número de modalidades contempladas com investimento do governo do Estado -Foto: Luís André Pinto/Secom
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social

Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte RS consolidou-se como uma das principais políticas públicas de foment...
Esportes Há 2 dias

Fifa anuncia horário e local da final da Copa do Mundo 2026

Decisão do título será no mesmo palco da estreia do Brasil
Esportes Há 2 dias

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleção busca o hexacampeonato

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias