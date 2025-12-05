Brasil disputa amistosos com França e Croácia

Momentos após a definição do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (5), que o Brasil disputará amistosos contra a França e a Croácia. As partidas serão disputadas em março de 2026, nos Estados Unidos. Datas e estádios ainda não foram definidos.

A expectativa é que na convocação para os amistosos contra as seleções europeias o técnico italiano Carlo Ancelotti chame um grupo muito próximo do que vai levar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Nesta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), a Fifa sorteou os grupos do Mundial de 2026 . E ficou definido que o Brasil mede forças na primeira fase da competição com Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.