Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil disputa amistosos com França e Croácia

CBF confirmou as partidas após sorteio dos Grupos da Copa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/12/2025 às 20h17

Momentos após a definição do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nesta sexta-feira (5), que o Brasil disputará amistosos contra a França e a Croácia. As partidas serão disputadas em março de 2026, nos Estados Unidos. Datas e estádios ainda não foram definidos.

[Post Instagram]

A expectativa é que na convocação para os amistosos contra as seleções europeias o técnico italiano Carlo Ancelotti chame um grupo muito próximo do que vai levar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Nesta sexta-feira, no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos), a Fifa sorteou os grupos do Mundial de 2026 . E ficou definido que o Brasil mede forças na primeira fase da competição com Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia do time comandado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti será no dia 13 de junho, diante dos marroquinos, ainda em local a ser definido.

[Post Instagram]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Maior aporte permitiu expandir de 14 para 60 o número de modalidades contempladas com investimento do governo do Estado -Foto: Luís André Pinto/Secom
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social

Desde 2019, primeiro ano da gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte RS consolidou-se como uma das principais políticas públicas de foment...
Esportes Há 20 horas

Fifa anuncia horário e local da final da Copa do Mundo 2026

Decisão do título será no mesmo palco da estreia do Brasil
Esportes Há 20 horas

Veja locais e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleção busca o hexacampeonato
Esportes Há 21 horas

Brasil abre Copa do Mundo contra Marrocos em Nova Jersey em 13/6

Seleção pega Haiti na Filadélfia e Escócia em Miami na fase de grupos
Esportes Há 2 dias

Copa: Ancelotti diz que Brasil pode vencer todos os jogos da 1ª fase

Seleção estreia no Mundial diante de Marrocos no dia 13 de junho

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias